Украинская кампания глубоких ударов по РФ сосредоточена прежде всего на нефтяной инфраструктуре, потому что это самая легкая цель из доступных. Об этом в своем телеграм рассказал эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он отметил, что атаковать цели глубоко в российском тылу - дело не такое простое, как может показаться стороннему наблюдателю. На самом деле каждая такая операция требует кропотливой работы по поиску объектов для поражения и прокладки маршрутов для ударных дронов. И не следует забывать, что Россия все еще имеет большое количество средств ПВО и РЭБ.

При существующих условиях вполне реальны сценарии, когда из 20 украинских дронов, запущенных по объекту в России, до цели долетит 2, объясняет "Флеш". По его словам, БПЛА несут относительно небольшой заряд взрывчатки в несколько десятков килограммов, чего недостаточно, чтобы нанести большой вред укрепленным военным объектам или заводам, особенно, углубленным под землю.

"Но у НПЗ есть большие и важные элементы на поверхности, которые невозможно перенести или закрыть. Они являются частью технологического процесса и легко вспыхивают. То же касается всех надземных стационарных фрагментов нефтегазовой отрасли", - пишет "Флеш".

Он отметил, что нанести ощутимый вред промышленным и военным объектам могут баллистические и крылатые ракеты с массой боевой части в 500-800 кг.

Как писал УНИАН, минувшей ночью Силы обороны нанесли дроновый удар по Киришскому НПЗ под Санкт-Петербургом. Предприятие входит в пятерку крупнейших российских производителей высокооктановых бензинов и обеспечивает своей продукцией северо-западные регионы страны-агрессора.

А двумя днями ранее украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе. По предварительным данным, значительные повреждения получила вакуумная колонна первичной переработки нефти.

