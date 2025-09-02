Российский террорист считает, что если Украина разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, значит ситуация не такая плохая.

России за это лето не удалось прорвать оборону Украины ни на одном из участков фронта и этот факт российский военный Игорь Гиркин, который был бывшим министром обороны самопровозглашенной "ДНР" и воевал против Украины, назвал "стыдом", пишет Telegram-канал Украина Online.

"Это стыд. Мы за лето не прорвали ни один из участков фронта. За 16 месяцев завершили штурм Часового Яра, а в это время Украина разрешила выезд за границу молодежи", - отметил Гиркин.

Он имел в виду недавнее решение Кабинета министров Украины разрешить молодым юношам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за границу.

По мнению российского террориста, этот факт говорит о многом.

"Если бы Украина находилась на последнем издыхании, в стране уже начался бы призыв 16-летних, а у них все хорошо", - добавил Гиркин.

Летнее наступление России на Украину

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские тактические достижения оборачиваются для них стратегическими провалами. Он добавил, что объем "летних" потерь врага равен потребностям армии европейской страны. По его словам, каждый оккупированный квадратный метр украинской земли обходится России погибшим или раненым военным, а также утраченной боевой техникой - танком, БМП или БТР. Тимочко высказал мнение, что если локально россияне способны выиграть бой, то в целом победить в войне им это не поможет.

Также мы писали, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что те задачи, которые были поставлены перед российским командованием на летнюю кампанию в войне против Украины, на фронте провалены врагом. Коваленко отметил, что по плану российского командования, летнее наступление должно было бы быть одной из самых таких результативных кампаний. По его словам, сейчас российские войска преимущественно воюют пехотной компонентой.

