По мнению военного, Путин превращает чисто военные операции в политические символы.

Российские тактические достижения оборачиваются стратегическими провалами для оккупантов, а объем "летних" потерь равен потребностям армии европейской страны. Такое мнение в эфире Украинского Радио высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, объяснив соотношение временных успехов российских войск и их колоссальных потерь.

По его словам, уже доказано: каждый оккупированный квадратный метр украинской земли обходится России погибшим или раненым военным, а также утраченной боевой техникой - танком, БМП или БТР. Поэтому, подчеркнул Тимочко, речь идет о тактических достижениях, которые одновременно являются стратегическими потерями. Ведь даже если локально россияне способны выиграть бой, то в целом победить в войне им это не поможет.

Вместе с тем, российская армия оценивает ситуацию иначе. Для них выполнение поставленной задачи считается успехом, даже если цена слишком высока.

Видео дня

Например, говорит Тимочко, если приказ заключается в захвате небольшого хутора, где проживало всего несколько человек, россияне считают достижением факт входа в населенный пункт, даже если для этого пришлось потерять 100-150 солдат. Для них главное - достичь точки, а потери не принимаются во внимание.

Подобная логика позволяет оказывать давление на Вооруженные силы Украины, но не дает Москве шансов на стратегическую победу. В то же время, по словам Тимочко, Кремль накладывает на военные задачи политические цели. По мнению военного, российский лидер Владимир Путин стремится превращать чисто военные операции в политические символы. Так, было определено, что судьба Донецкой области якобы решается на Покровском направлении. Поэтому враг концентрирует там силы, бросая в бой до 100 тысяч военных, несмотря на масштабные потери.

"Концентрация сил в пределах 100 тысяч личного состава и те потери, которые уже там есть, тоже исчисляются сотнями тысяч, но Путин сказал, что по Покровскому направлению будет решаться судьба Донецкой области, поэтому российские военные и не меняют подход", - сказал Тимочко.

По данным Генерального штаба ВСУ, добавил военный, только весной и летом 2025 года противник потерял около 200 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, украинские силы уничтожили более 1300 российских танков и более 7 тысяч артиллерийских систем. Это объемы техники, которых хватило бы многим европейским армиям для обеспечения полноценной обороны.

Россия создает новые дивизии

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, что РФ готовится создать 10 новых дивизий, которые может использовать для активизации на определенном направлении. По его словам, дивизия - это 3-4 бригады, в среднем бригада - 3-5 тыс. человек, поэтому одна дивизия - это 10-15 тыс. человек.

Поэтому, по мнению Тимочко, враг вряд ли сделает полнокровные дивизии. Это несколько российских армий. Он пояснил для понимания: одна армия наступает на Сумщине, два армейских соединения идут на Покровск. Иными словами, РФ готовит серьезное усиление линии фронта или готовится открыть новое направление.

Вас также могут заинтересовать новости: