Украинская армия истощена годами войны, тогда как Россия сохраняет численное преимущество за счет своего масштаба. Однако для Запада это не повод списывать украинцев со счетов, особенно учитывая то, что произойдет с Европой в случае российской победы в Украине. Об этом в интервью Die Zeit рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

"Ситуация очень сложная; мы действительно истощены на этом году войны, но мы принимаем все меры для усиления наших подразделений и обучения наших людей. (...) Недостаточность ресурсов всегда является критической проблемой", - заявил он.

По словам Гнатова, украинское командование постоянно ищет возможности продолжать оборонительную войну даже с ограниченными ресурсами, нанося врагу максимальные потери. В этом контексте начальник Генштаба вспомнил многочисленные удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и нефтяной промышленности.

Он отметил, что непосредственно на передовой боевые действия радикально изменились из-за появления беспилотных систем. Украина стремится удержать за собой преимущество в этом виде вооружений, но россияне пытаются вырваться вперед.

"Украина является первой страной, которая создала специальный вид для этих сил: Войска беспилотных систем. Противник также продолжает развивать этот компонент (...) Многое мы изобрели и внедрили впервые. Затем Россия начала догонять, и кажется, что она берет верх в некоторых сферах и устанавливает преимущество. Пока что преимущество заключается не в качестве этой продукции, а в возможности массового производства", - отметил Гнатов.

Он подчеркнул, что способность Украины продолжать сопротивление агрессору в значительной степени зависит от поддержки со стороны международных партнеров. В этом контексте глава украинского Генштаба прокомментировал распространенное на Западе мнение, что Украина проигрывает войну.

"Мы уже много лет находимся в состоянии войны; мы ежедневно теряем людей, мы теряем ресурсы, мы теряем города и села. Это истощает силы людей. И ощущается заметное истощение. Но вопрос следует сформулировать иначе: что произойдет, если Украина не продолжит? Путин принял много решений за последние годы, которые показывают, что Россия еще больше расширяет свой военный потенциал: в течение следующих пяти лет российский бюджет выделит более одного триллиона долларов только на вооружение армии. Путин не ограничится Украиной", - предупредил украинский офицер.

Как писал УНИАН, европейские военные и дипломаты считают, что российское вторжение в Европу - это не то, что может произойти, а может и не произойти. Они предупреждают, что на самом деле это вторжение - лишь вопрос времени, ведь приготовления России к новой масштабной войне не вызывают сомнения.

Также мы рассказывали, что Россия разрушила старую парадигму "ядерного мира", когда ядерное оружие рассматривалось лишь как средство стратегического сдерживания, которое в идеале никогда не должно быть применено. По мнению аналитиков, сейчас Кремль рассматривает ядерное оружие, как инструмент достижения своих геополитических целей вплоть до прямого применения такого оружия.

