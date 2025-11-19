РФ может прорвать оборону НАТО на восточном фланге, отмечают журналисты.

В Вильнюсе прошла закрытая встреча европейских военных, дипломатов и представителей оборонной отрасли, на которой обсуждали потенциальное нападение РФ на страны НАТО. Об этом сообщает BILD, цитируя участников конференции.

Отмечается, что участники выражают серьезную тревогу из-за того, что РФ способна достичь успеха против стран восточного фланга НАТО. Один из военных в частности отметил, что речь идет не о том, нападет ли РФ на НАТО, а о том, когда она это сделает. Также он добавил, что своей борьбой Украина выигрывает время для Североатлантического альянса.

По мнению экспертов, главная угроза Москвы - это ее способность быстро ставить экономику на военные рельсы. Им удалось успешно это сделать, тогда как западная промышленность остается слишком медленной и ориентированной на "качество, а не количество".

По словам участников конференции, по соотношению стоимости и масштабов производства оборонный бюджет России работает гораздо эффективнее западного.

"Один миллиард евро российского оборонного бюджета эквивалентен десяти миллиардам на Западе. Кроме того, многие из заказанных высокотехнологичных вооружений поступят лишь спустя годы после прогнозируемого российского нападения", - отметил один из экспертов.

Кроме того, тревогу среди участников встречи вызывает и неготовность США прийти на помощь Европе в случае потенциального нападения РФ.

"В Вашингтоне нам абсолютно четко дают понять, что мы предоставлены сами себе. Сейчас внимание США сосредоточено на Китае. Россия - наша проблема. Не ждите нас", - говорят мне сенаторы", - заявил один из западных дипломатов.

Потенциальная война РФ и НАТО: важные новости

Ранее о подготовке РФ к войне с Европой заявлял начальник Генштаба Польши, генерал Веслав Кукула. Он отметил, что РФ создает среду для потенциального нападения, в частности устраивая серию кибератак и актов саботажа.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО еще до 2029 года. В то же время он добавил, что НАТО "способно защищаться" и "имеет значительный потенциал сдерживания".

