Российские угрозы ядерным оружием следует рассматривать не как блеф, а как переосмысление Кремлем его ядерной доктрины.

Россия вернулась к ядерной риторике, и это означает повышенный риск именно ядерной эскалации. Об этом пишет Forbes со ссылкой на мнение эксперта.

Ядерная риторика

Спенсер Уоррен, постдокторант по ядерной безопасности в Гарвардском университете, отмечает, что сами по себе угрозы ядерным оружием, к которым прибегает Москва, не приближают мир к применению ядерного оружия. Но эти угрозы, по его мнению, являются своего рода симптомом.

"Я думаю, что они скорее указывают на то, что Россия рассматривает ядерное оружие, особенно малой мощности, как более полезные инструменты, чем считалось ранее", - сказал аналитик в комментарии автору статьи.

Видео дня

Он в частности обращает внимание на публичные высказывания руководителей РФ и США, которые открыто допускают первые за 30 лет испытания ядерных зарядов. По мнению Уоррена, это означает, что мировой порядок в корне изменился в том, что касается ядерного оружия.

Эксперт не исключает, что в мире может возобновиться соревнование за создание все более и более мощных ядерных боеголовок.

Говоря о последней серии испытаний средств доставки ядерного оружия, устроенной РФ и США, Уоррен предполагает, что "в каждой стране могут быть элементы, которые хотят возобновления испытаний" собственно ядерного оружия.

Ядерная политика

Учитывая то, что Кремль больше не чурается насильственных методов в своем намерении восстановить империю, Россия может изменить свое обоснование предпосылок для применения ядерного оружия, пишет Forbes. Автор публикации отмечает, что возрождающийся российский царизм, очевидно, стремится превратить сравнительно мирный мировой порядок в разделенный мир, где все решает фактор ядерной силы.

Спенсер Уоррен опасается, что растущая агрессивность Москвы, в частности в контексте ее провокаций против стран НАТО, создает угрозу "горизонтальной эскалации" с западным миром.

"Россия явно имеет экспансионистские цели, эти цели могут также включать территорию в Балтии и Польше. Если Россия вторгнется в Балтику через 5 лет (или 10, или 15 и т.д.), это увеличит риск применения ядерного оружия", - говорит эксперт.

Уоррена беспокоит мысль о том, что по мере того, как Россия разрушает "мировой атомный мир", другие ядерные державы могут последовать этому примеру. И не только в противостоянии с самой Россией. Он напоминает, что потенциал для ядерного конфликта также присутствует в отношениях США с КНДР, Индии с Пакистаном и Израиля с Ираном, "если Иран возобновит свою программу, а затем фактически пересечет порог".

Угроза Третьей мировой войны: последние новости

Европейские военные и дипломаты выражают серьезную тревогу относительно потенциального нападения России на страны восточного фланга НАТО. Они уже ставят вопрос не о том, будет нападение или нет, а о том, когда это нападение произойдет. При этом чиновники сетуют, что Россия, при всех своих недостатках, значительно эффективнее распоряжается собственным военным бюджетом, чем страны НАТО.

Британский военный стратег Николас Драммонд предполагает, что возможная война России против НАТО будет существенно отличаться от нынешней войны в Украине: вместо медленной позиционной борьбы это будет быстрый, маневренный конфликт с массированным применением авиации в первые недели.

Вас также могут заинтересовать новости: