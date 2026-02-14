Европа запускает 10 заводов по производству украинских дронов: что известно о контрактах

В 2026 году в Европе планируют открыть сразу 10 совместных предприятий по производству украинских беспилотников. Об этом заявил Владимир Зеленский. Часть проектов уже находится на этапе запуска или подписания меморандумов, пишет Defence Express.
Германия: первые запуски и новые соглашения
Толчком к новой волне сотрудничества стала презентация первого беспилотника, изготовленного на заводе Quantum Frontline Industries (QFI) в Германии. Это совместное предприятие немецкой Quantum Systems и украинской Frontline Robotics. Выпуск продукции начали менее чем через два месяца после объявления о создании компании.
13 февраля 2026 года на Мюнхенской конференции по безопасности украинская TAF Industries подписала меморандум с немецкой Wingcopter, которая специализируется на полностью электрических БПЛА и логистике срочных грузов.
Тогда же стало известно о партнерстве украинской Airlogix (разработчика дрона "Гор") с немецкой Auterion. Стороны планируют объединить украинские аппаратные решения с немецким программным обеспечением для создания БПЛА с искусственным интеллектом для Украины и союзников.
В большинстве случаев немецкие партнеры обеспечивают промышленную инфраструктуру и административную поддержку, тогда как украинские компании предоставляют лицензии и боевой опыт. Это позволяет быстро масштабировать производство для нужд Сил обороны.
Великобритания: производство и возможные контракты
Отдельное направление – Великобритания. Украинская UkrSpecSystems уже наладила производство в этой стране. Среди известных моделей – разведывательный Shark и зенитный Octopus.
Кроме того, Skyeton совместно с британской Prevail Partners создали предприятие Skyeton Prevail Solutions для производства БПЛА Raybird (ACS-3). Дрон уже проходил испытания в Великобритании и рассматривается как потенциальная замена для Watchkeeper, что может открыть путь к контракту.
Дания: новые площадки и перспективы
Еще в сентябре 2025 года сообщалось о запуске производства украинских БПЛА в Дании. Среди компаний, которые могут быть причастны к развертыванию мощностей, называют Fire Point – разработчика дальнобойного FP-1 и крылатой ракеты FP-5 Flamingo.
Также формируется датско-украинская MITS Industries, в которую вошли специалисты из НРК Tencore, производитель РЕР Infozahyst, разработчик РЭБ Unwave и неназванный производитель БПЛА. Хотя о полноценном запуске заводов официально не объявлено, вероятность развертывания производства в Дании оценивают как высокую.
Какие преимущества получит Украина
Эксперты отмечают сразу несколько ключевых плюсов:
- Масштабирование производства без рисков для украинских предприятий.
- Привлечение иностранного финансирования, ведь страны охотнее поддерживают проекты с привлечением собственной промышленности.
- Поставки для Сил обороны и союзников, что усиливает обороноспособность и укрепляет партнерства.
Озвученный перечень сотрудничества пока не является исчерпывающим – часть договоренностей может оставаться непубличной.
Украинские дроны – что известно
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах запуска совместного производства дронов для Украины в Германии. До конца года должно быть произведено и поставлено украинским защитникам 10 тысяч дронов.
Президент ознакомился с производственными мощностями совместного украино-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH, которое уже производит дроны для украинской армии.