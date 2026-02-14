Европа запускает 10 заводов по производству украинских дронов: что известно о контрактах

Германия, Великобритания и Дания запускают совместные предприятия: как Украина масштабирует производство БПЛА за рубежом.

В 2026 году в Европе планируют открыть сразу 10 совместных предприятий по производству украинских беспилотников. Об этом заявил Владимир Зеленский. Часть проектов уже находится на этапе запуска или подписания меморандумов, пишет Defence Express.

Германия: первые запуски и новые соглашения

Толчком к новой волне сотрудничества стала презентация первого беспилотника, изготовленного на заводе Quantum Frontline Industries (QFI) в Германии. Это совместное предприятие немецкой Quantum Systems и украинской Frontline Robotics. Выпуск продукции начали менее чем через два месяца после объявления о создании компании.

13 февраля 2026 года на Мюнхенской конференции по безопасности украинская TAF Industries подписала меморандум с немецкой Wingcopter, которая специализируется на полностью электрических БПЛА и логистике срочных грузов.

Тогда же стало известно о партнерстве украинской Airlogix (разработчика дрона "Гор") с немецкой Auterion. Стороны планируют объединить украинские аппаратные решения с немецким программным обеспечением для создания БПЛА с искусственным интеллектом для Украины и союзников.

В большинстве случаев немецкие партнеры обеспечивают промышленную инфраструктуру и административную поддержку, тогда как украинские компании предоставляют лицензии и боевой опыт. Это позволяет быстро масштабировать производство для нужд Сил обороны.

Великобритания: производство и возможные контракты

Отдельное направление – Великобритания. Украинская UkrSpecSystems уже наладила производство в этой стране. Среди известных моделей – разведывательный Shark и зенитный Octopus.

Кроме того, Skyeton совместно с британской Prevail Partners создали предприятие Skyeton Prevail Solutions для производства БПЛА Raybird (ACS-3). Дрон уже проходил испытания в Великобритании и рассматривается как потенциальная замена для Watchkeeper, что может открыть путь к контракту.

Дания: новые площадки и перспективы

Еще в сентябре 2025 года сообщалось о запуске производства украинских БПЛА в Дании. Среди компаний, которые могут быть причастны к развертыванию мощностей, называют Fire Point – разработчика дальнобойного FP-1 и крылатой ракеты FP-5 Flamingo.

Также формируется датско-украинская MITS Industries, в которую вошли специалисты из НРК Tencore, производитель РЕР Infozahyst, разработчик РЭБ Unwave и неназванный производитель БПЛА. Хотя о полноценном запуске заводов официально не объявлено, вероятность развертывания производства в Дании оценивают как высокую.

Какие преимущества получит Украина

Эксперты отмечают сразу несколько ключевых плюсов:

Масштабирование производства без рисков для украинских предприятий.

Привлечение иностранного финансирования, ведь страны охотнее поддерживают проекты с привлечением собственной промышленности.

Поставки для Сил обороны и союзников, что усиливает обороноспособность и укрепляет партнерства.

Озвученный перечень сотрудничества пока не является исчерпывающим – часть договоренностей может оставаться непубличной.

Украинские дроны – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах запуска совместного производства дронов для Украины в Германии. До конца года должно быть произведено и поставлено украинским защитникам 10 тысяч дронов.

Президент ознакомился с производственными мощностями совместного украино-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH, которое уже производит дроны для украинской армии.

