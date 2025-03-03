Самый болезненный вопрос противовоздушной обороны можно решить в трансфере технологий с европейским компаниями.

Украинское общество беспокоит, что ждет нашу страну в случае отказа США от поставок оружия. В то же время большинство решений и возможностей масштабирования есть в Украине, а главный вопрос по сегменту систем противовоздушной обороны можно решить в содружестве или трансфере технологий с европейским компаниями. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

"Большинство решений есть в Украине. Мы можем их масштабировать, активно поставлять Силам обороны. Для этого нужны финансы или качественно работающая экономика Украины", - отметил он.

По словам Храпчинского, если привести к примеру сферу радиоэлектронной борьбы, то в начале полномасштабного вторжения выпускалось около 5 единиц техники, сейчас отечественное производство способно выпускать около 5 тысяч в месяц. То же самое касается и производства дронов.

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Храпчинский отметил, что самый болезненный вопрос для Украины - противовоздушная оборона, ведь с лета прошлого года значительно возросло количество применения РФ дронов типа "Шахед" для атак по Украине. "Если в июне запускалось около 300-500 дронов в месяц, то сейчас мы констатируем, что в феврале было запущено около трех тысяч", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что запуская "Шахеды" россияне не тратят ресурсы, которые необходимы для применения крылатых ракет.

"Если говорить о самолете, тот же ТУ-95МС, то он потребляет около 5-6 тонн горючего в час. Чтобы запустить ракету, самолет находится в воздухе около 6-9 часов. Надо понимать, что запуск за месяц на две массированные атаки крылатыми ракетами, или ежедневный запуск по 200 "Шахедов", в принципе равен результативности со стороны врага", - пояснил он.

По мнению эксперта, Украине надо двигаться в направлении эффективного развития содружества или обмена технологиями с европейскими странами - именно в сегменте систем системы противовоздушной обороны. Потому что мощности и резервов Украины недостаточно для того, чтобы масштабировать производственный потенциал.

"Могут быть хорошие предложения со стороны Франции, со стороны Германии, которые производят системы противовоздушной обороны. Здесь справедливо заметить о заинтересованности компании (Kongsberg Defence & Aerospace -УНИАН), которая занимается производством ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS, зайти на рынок Украины. Главное направление, то что нас больше всего должно интересовать - это содружество или трансфер технологий с европейским компаниями, которые занимаются производством именно систем противовоздушной обороны",- констатировал Храпчинский.

Помощь для Украины - новости

Как писал УНИАН, страны Европы договорились как об увеличении помощи Украине, так и об увеличении расходов на собственную оборону. Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал новые пакеты военной помощи, о которых участники саммита объявят самостоятельно.

В частности, Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Этими средствами будет профинансировано производство 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер.

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