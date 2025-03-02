На эти нужды потратят 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. На эти деньги профинансируют производство 5 тысяч ракет ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер, которого цитирует The Guardian.

Так, Стармер заявил, что в дополнение к займу в размере 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, объявленной вчера, Британия предоставляет еще 1,6 миллиарда фунтов стерлингов экспортного финансирования Украине. На эти деньги Киев может "купить более 5000 ракет противовоздушной обороны". Ракеты будут изготавливать в британском Белфасте.

"Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение вроде "Минска", которое Россия может легко нарушить", - сказал Стармер.

Видео дня

Британский лидер убежден, что предоставление Украине "как можно более сильной позиции" позволит вести переговоры с РФ с позиции силы, поэтому "мы удваиваем нашу поддержку".

По словам британского главы, европейские лидеры также согласились усилить экономическое давление на Россию, и они будут настаивать на том, что Украина должна быть за столом любых мирных переговоров.

При этом Лондон намерен собрать "коалицию желающих", которая обеспечит выполнение любого мирного соглашения. Британия собирается взять на себя ведущую роль в этой коалиции.

"Мы будем развивать коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир. (...) Соединенное Королевство готово поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе вместе с другими", - заявил он.

По словам Стармера, "несколько стран" готовы присоединиться к коалиции желающих, но они должны объявить об этом самостоятельно.

Материал дополняется...