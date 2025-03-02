Сергей Рахманин говорит, что помощь Америки несколько переоценена в СМИ, но критически важными являются средства ПВО.

Прекращение помощи США Украине может не стать для нас катастрофой, но это будет "критично и больно", отметил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ.

"Эта помощь несколько переоценена в СМИ, но все равно является важной. На самом деле, если попытаться подойти объективно к ситуации, даже если США полностью откажутся от помощи Украине, это будет критично, но не катастрофично при условии, если часть отсутствия этой помощи компенсирует Украина внутренними резервами, а часть компенсирует Европа. Но здесь начинается большое количество "но", - подчеркнул Рахманин.

По его словам, во-первых, это гораздо меньший, худший уровень организации наших правительственных структур, в первую очередь Министерства обороны.

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"Потому что на самом деле возможности наших предприятий ВПК - и частных, и государственных, которые несмотря на все развиваются и постоянно увеличивают и номенклатуру и объемы продукции, больше. Если должным образом финансировать это и поддерживать, то мы закроем гораздо большую часть потребностей, чем это есть на сегодня. Это объективно", - подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что "огромную часть" потребностей нам может закрыть Европа. Но, как отметил Рахманин, при условии, что они готовы идти на это, что они готовы выделять на соответствующее финансирование.

"Например, французы - наши большие друзья. Если вы посмотрите на сумму денег, которую выделяют французы - она является мизерной для такой большой экономики как французская. Еще у нас есть наши друзья итальянцы. Мы очень благодарны им за любую помощь и поддержку, но еще одна большая европейская экономика выделяет гораздо меньше денег, чем менее мощные экономики, которые предоставляют нам этой помощи больше. То есть способна ли будет Европа собраться вместе и помочь нам - это вопрос. Теоретически да. А практически - нет ответа на это. И я думаю, у самих европейских лидеров нет ответа сейчас", - прокомментировал член оборонного комитета ВРУ.

Оружие, которое будет сложно заместить

Рахманин отметил, что в оборонной поддержке США есть критически важные средства, которые заместить Украине и Европе будет непросто. Речь в частности о системах ПВО, которые могут работать по баллистике.

"Потому что не так много стран, которые могут это производить. И есть только две системы, которые у нас работают, - это американский Patriot и SAMP/T - итало-французская разработка с небольшим участием немцев", - сказал нардеп.

Также речь идет о ракетах к Patriot, которые используются по баллистическим целям.

"Дорогая история. Даже если наши партнеры захотят нам помогать, не факт что США, особенно если они почувствуют обиду, будут эту продукцию продавать", - пояснил Рахманин.

Также есть вопрос по замещению систем разведки и оповещения. Эту часть могут "закрыть" нам европейские партнеры, но их возможности гораздо меньше, чем возможности США, пояснил Разманин.

"И третья история - это Старлинки. Я не говорю, что это незаменимый инструмент, но если представить себе, что Старлинки перестанут работать, ну, как минимум на долгое время для нас это будет критической вещью. Потому что наше сегодняшнее равновесие, которое мы поддерживаем в войне с россиянами, оно во многом базируется на умелом использовании БПЛА, которые привязаны к Старлинкам. И быстро избавиться от этой зависимости нет", - отметил нардеп.

По его словам, процесс замещения надо спланировать, учитывая огромное количество факторов.

Рахманин обратил внимание, что сейчас практически ни одна страна Европы не производит продукцию по полному замкнутому циклу. Очень много американских концернов, фирм своими долями вошли в европейские разработки.

"И поэтому итальянское или французское, или немецкое, норвежское изделие не может быть выдано нам без согласия США, потому что они имеют свою долю или в предприятии, или в технологии. И это тоже может быть преградой, которой тоже опасаются наши партнеры", - сказал он.

По словам Рахманина, есть вопросы и к расширению "датской модели" - когда страны, которые не имеют возможности что-то производить или продавать, но имеют финансовый ресурс, могут вкладываться в оборонное производство непосредственно в Украине.

"Там есть нюансы, там есть определенные преграды в законодательстве. И не каждая страна, особенно европейская, готова будет вкладывать деньги в военную промышленность страны, которая ведет войну", - отметил он.

Итак, как подчеркнул нардеп, говорить, что это будет катастрофа, в случае прекращения поддержки США, было бы неправдой.

"Но то, что это будет критично и больно - это факт", - резюмировал он.

США угрожают прекратить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Украине будет трудно победить без американской поддержки, при этом добавил, что Украина не может потерять свою свободу.

Издание WSJ прогнозирует, что без военной помощи США у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против оккупантов в нынешнем темпе до лета.

Редактор по вопросам обороны и иностранных дел газеты The Telegraph Кон Кофлин отмечает, что не стоит сбрасывать со счетов Зеленского и Украину, ведь в 2022 году шансы у страны были еще хуже. Кофлин напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения России киевские войска стояли практически одни, а потому при поддержке Европы они вряд ли сейчас сломаются.

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