Там производятся "Кометы", которые должны противостоять украинским РЭБам.

В Чебоксарах Чувашской республики РФ прилетело по заводу "ВНИИР-Прогресс", который работает над производством систем релейной защиты, антенн "Комета", которые применяются для борьбы с украинскими системами РЭБ.

Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

"Комету" реально делают во всей России только два предприятия", - подчеркнул он. При этом добавил, что в Украине на самом деле очень мощный РЭБ, в частности, "Покрова", который западные партнеры как раз сейчас изучают "и догоняют" в производстве, с которым должны справляться эти российские "Кометы".

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Дикий рассказал, что россияне для того, чтобы наша "Покрова" не сбивала их БПЛА, разрабатывают все новые поколения этой "Кометы". По его словам, уже разработали антенну, которая имеет 16 элементов, а в начале войны было максимально 4.

"Наконец, видимо, мы решили прекратить это соревнование, когда они улучшают "Кометы", а мы улучшаем "Покрову", а решили сделать гораздо проще - чтобы "Комет" у них не осталось. При этом эти "Кометы" из-за рубежа им не поставят, потому что такой технологией даже Китай с ними не делится, а запад тем более, потому что и без санкций такие технологии не сильно поставлялись", - сказал Дикий.

Он отметил, что в России только два завода, которые эти "Кометы" произведут. "Один уже был, а второму надо приготовиться" То есть работает стратегия - вычислить у врага ключевые предприятия без продукции которых десятки других заводов просто не эффективны", - добавил Дикий.

Атака на объект в Чебоксарах

К сообщал УНИАН, в ночь с 8 на 9 июня, в городе Чебоксары (РФ) раздавались громкие взрывы, после попадания в завод начался масштабный пожар. Под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).

Согласно данным из открытых источников, ВНИИР занимается разработкой в производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.

Речь идет о производстве помехозащищенных навигационных модулей "Комета"/"Комета М", которые применяются в крылатых ракетах (типа 9М723 "Искандер-М", 3М 14 "Калибр" и т.д.) и БПЛА ("Орлан 10" и подобные).

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