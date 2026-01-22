Могут ли россияне перейти по дну бывшего Каховского водохранилища: ответ эксперта

Он подтвердил, что россияне ищут возможности для того, чтобы оказывать давление на наших защитников, в частности, которые защищают Днепр возле Херсона.

Даже скоростные катера россиян часто оказываются обреченными под воздействием украинских дронов. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Дело в том, что острова на Днепре в основном находятся в "серой зоне" и любому, кто находится на этих островах, там не переливки... Там слишком близко грунтовые воды. Для того, чтобы эффективно защититься от воздействия ракет, дронов или управляемых авиационных бомб, нужно зарываться в землю. А там песок. И если прорыть глубже полуметра, то начинает поступать днепровская вода. В таких условиях говорить о создании мощных инженерно-технических сооружений или укреплений - не стоит", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, любой штурмовой отряд, который попадает на территорию этого острова, во-первых, достаточно хорошо виден с помощью дронов, а во-вторых, эффективная корректировка артиллерийского огня способна уничтожить буквально все живое на этих островах.

"Поэтому, когда мы говорим об использовании врагом беспилотных катеров, то, во-первых, они могут использоваться исключительно на открытой воде, которая не покрыта льдом. А во-вторых, достаточно эффективно демонстрируют свои навыки и умения наши операторы дроновых систем. И даже скорость катеров россиян часто оказывается обреченной, находясь под воздействием украинских дронов", - пояснил аналитик.

Он подтвердил, что россияне ищут возможности для того, чтобы оказывать давление на наших защитников, в частности, которые защищают Днепр возле Херсона:

"Но пока все попытки врага превратятся в информационный пузырь, о котором много говорят, но практического смысла он не имеет".

Также он ответил на вопрос, есть ли угроза массового проникновения врага по дну бывшего Каховского водохранилища.

"Да, такая проблема есть. Например, сейчас у всех на слуху бои, которые сейчас бушуют в районе населенного пункта Степногорск. Но остается за кулисами то, что враг пытается активно продвигаться по побережью бывшего Каховского водохранилища и пытается обойти наших защитников в районе Степногорска западнее", - заявил Селезнев.

По его словам, ситуация остается достаточно сложной.

"Площадь бывшего Каховского водохранилища немалая, соответственно, враг имеет возможность действовать на этой территории. Но опять же, речь идет о небольших штурмовых или, скорее всего, диверсионно-разведывательных группах противника. Говорить о серьезной концентрации сил и средств, пожалуй, не стоит", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что россияне будут наступать на свободную территорию Донецкой области с трех направлений.

Он утверждает, что в отношении Гуляйполя в Запорожской области все господствующие высоты удерживают украинские войска и "противнику не удалось быстро взять контроль над городом. А железнодорожный узел, который враг надеялся использовать в перспективе для своей логистики, к сожалению, уже разрушен".

