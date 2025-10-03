Также из-за атаки был поврежден жилой дом.

Украинские дроны атаковали химическое предприятие в Пермском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале "Медуза - LIVE".

По словам главы региона Дмитрия Махонина, беспилотники атаковали город Березники.

Местные жители отметили, что слышали взрывы на химическом предприятии "Азот". Губернатор добавил, что на заводе произошла "кратковременная остановка технологического цикла", к утру предприятие работало уже в обычном режиме.

Махонин отметил, что в результате атаки также был поврежден двухквартирный жилой дом, погибших нет.

В "Медуза - LIVE" отметили, что "Азот" является одним из крупнейших предприятий химической промышленности РФ. Филиал компании "Уралхим".

Атаки БпЛА на Россию - последние новости

Ранее The Washington Post писал, что атаки украинских дронов привели к сокращению производства бензина в РФ. По словам журналистов, в России резко сократились перерабатывающие мощности, ведь правительство пытается сбалансировать огромные военные расходы с падением доходов.

"Атаки украинских дронов является основной причиной и составляют до 70% случаев остановки работы", - заявил Владимир Никитин из компании Seala.

Также сообщалось, что дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии. Объекту нанесен незначительный ущерб, но работа объекта приостановлена. Тогда местные власти заявили, что в результате атаки никто не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: