Отмечают, что враг будет пытаться "посеять" в украинском обществе противостояние и хаос.

Возможность завершения войны с Россией в 2026 году будет зависеть от нескольких факторов. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии "Новости.LIVE".

По его словам, все будет зависеть от переговорного процесса, а также от нашей стойкости как на фронте, так и в тылу.

"Враг в любом случае будет пытаться нас разделить, внести беспорядок, сделать так, чтобы здесь был хаос", - подчеркнул Скибицкий.

При этом выразил уверенность, что России не удастся расколоть украинское общество: "Украинский народ не поддастся на это и готов идти к победе".

Поиск мира в Украине

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил в воскресенье, 21 декабря, с президентом Дональдом Трампом усилия, направленные на достижение "справедливого и длительного" завершения войны в Украине.

Reuters со ссылкой на заявление офиса британского премьера после переговоров между официальными лицами во Флориде, отметил, что Стармер и Трамп обменялись размышлениями о войне в Украине и обсудили работу так называемой "Коалиции желающих" - стран, которые обязались поддержать Украину.

Стармер проинформировал о работе Коалиции желающих поддержать любое мирное соглашение и обеспечить справедливое и длительное прекращение военных действий.

