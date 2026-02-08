В России пожаловались на удар HIMARS и 'Нептун' по энергетике Брянской области

Губернатор Брянской области обвинил в ударе Украину.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз пожаловался на атаку ракетами HIMARS и "Нептун" по энергосистеме региона, которую якобы осуществили украинские военные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс". В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено тепло- и энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады проводят работы по восстановлению энергоснабжения", - отметил Богомаз.

По его словам, в Выгоницком районе в результате атаки были ранены два человека.

"Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь", - добавил губернатор.

Ранее источники УНИАН в СБУ сообщили, что Украина поразила завод по выпуску топлива для ракет Х-55 и Х-101. На этом объекте россияне производят компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

Также сообщалось, что в российском Белгороде после взрывов пропали свет, вода и отопление. В частности, было зафиксировано отключение электроснабжения нескольких объектов в Белгороде и Борисовском округе.

