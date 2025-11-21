Британец увидел у бойцов из Украины поведение, не присущее солдатам западных армий.

Украина вынуждена обороняться от значительно большего по силам агрессора, имеющего существенно больше всех видов ресурсов. В этих условиях украинцы часто сталкиваются с нехваткой самых необходимых вещей на фронте. Это в свою очередь накладывает определенный отпечаток на то, чему новобранцев ВСУ обучают на полигонах, пишет Business Insider.

Майор британской армии по фамилии Магуайр, который ранее был привлечен к международной программе подготовки украинских солдат на территории Великобритании, рассказывает, что украинские военнослужащие во время учений имеют "большую склонность" обрушивать все огневые средства на условного противника.

По его словам, украинцы на полигоне, увидев условного "русского", открывали шквальный огонь, выпуская тысячи патронов с большой дистанции за считанные минуты. "И, очевидно, это не является устойчивым" способом вести бой, сказал Магуайр.

Британский инструктор убежден, что главный навык, который он со своими коллегами дали украинцам, было определение и информирование о четкой цели, а затем оценка правильной реакции на эту цель. По его словам, такой самоконтроль и координация, которые он назвал огневой дисциплиной, были "самым сложным, чему нам пришлось их научить".

Однако британец признается, что ему так и не удалось полностью отбить у бойцов из Украины стремление утопить условных "русских" в огне. Поэтому, когда украинцам давали разрешение на уничтожение условного врага, "они были гораздо более агрессивными в своем применении наступательной огневой мощи, чем, по моему мнению, любая западная армия", - сказал Магуайр. Вместе с тем он признал, что западные армии давно не участвовали в войнах такого масштаба и интенсивности, как в Украине.

То же изданию рассказал полковник Бордман. По его словам, обучение на территории Британии было призвано обеспечить меткость каждого выстрела украинских солдат.

"Украинцы не имеют такой роскоши, как россияне, такого огромного количества боеприпасов", - сказал он, добавив, что украинцам нужно "как можно лучше использовать боеприпасы, которые они имеют".

Как писал УНИАН, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов признал, что украинская армия крайне истощена годами полномасштабной войны, но все равно находит способы сдерживать агрессора. Он предостерег Европу от списывания Украины со счетов.

Также мы приводили рассказ бойца с передовой, который назвал ситуацию в Покровске "катастрофической" и предупредил о риске окружения войск, находящихся к юго-востоку от города, в частности в Мирнограде.

