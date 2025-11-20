В ВМС отметили, что российская авиация превратила Черное море в серую зону.

Российские оккупанты прибегают к беспрецедентным мерам безопасности Крымского моста - запрещен въезд даже электромобилям. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Сейчас там меры безопасности дошли до того, что на мост нельзя заехать электромобилем или гибридным автомобилем, потому что российские спецслужбы опасаются, что их могут использовать для очередной спецоперации с нашей стороны. Речь идет и о грузовиках... Возникает вопрос, зачем он там нужен, если грузовики нельзя, новые автомобили нельзя. Поезда с цистернами, с горючим, или с тяжелой техникой - тоже нельзя", - отмечает Плетенчук.

В результате, добавляет военный, по мосту можно ездить, в частности нелегальным туристам и определенному частному автотранспорту. Таким образом, по словам Плетенчука, функция Крымского моста - символическая, он действует, как имперский маркер.

Закрытие моста в целях безопасности уже стало для оккупантов постоянной практикой и сказать, что они могут прибегнуть там к каким-то новым действиям - пока сложно, уточнил представитель ВМС

Он добавил, что на территории Крыма базируется российская авиация, которая донимает Украину. И это является проблемой - пребывание постоянное над Черным морем десятков единиц авиации, которая позволяет выполнять довольно большое количество задач, превращает Черное море, в котором практически не наблюдается российских кораблей, в большую серую зону.

По словам Плетенчука, противник активизировал использование авиации оперативно-тактического класса для ударов по Украине.

"Это происходит достаточно нечасто, но тем не менее раньше вообще они этого не делали... Всего в Крыму минимум пять (военных аэродромов - УНИАН) можно насчитать - это те, которые они используют. Некоторые из них не настолько уже активны после предыдущих ударов (ударов ВСУ - УНИАН", - сказал представитель ВМС Украины.

По его словам, авиация врага находится в воздухе фактически круглосуточно. В основном это дроны: чем ближе к побережью Украины, тем чаще можно увидеть какой-то беспилотник, ведущий разведку, это средства оперативно-тактического класса и тому подобное.

"Используют в принципе все что летает. И вертолеты, и старенькие самолеты... Если говорить о корабельно-катерном составе, наблюдаются только катера, которые находятся на входах в бухты и там ведут противодиверсионную, противоминную борьбу", - объяснил Плетенчук.

Ситуация в оккупированном Крыму - что известно

Напомним, Telegram-канал Крымский ветер сообщал, что российские оккупанты во временно оккупированном Крыму продолжают устанавливать заграждения, чтобы перекрыть Керченский пролив и обезопасить себя от проникновения украинских морских дронов. Говорилось, что конструкции-"ежи" топят в море под судоходными арками Керченского моста. Таким образом россияне сужают фарватер.

