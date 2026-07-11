Россия перекрыла Донско-Азовский канал после украинской атаки на танкеры, – Reuters

Решение было принято сразу после удара по 13 российским судам.

Россия приостановила судоходство по Дон-Азовскому каналу – судоходной артерии, соединяющей реку Дон с Азовским морем, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в зерновой отрасли.

Решение было принято сразу после украинского удара по 13 российским судам в Азовском море в пятницу, среди которых – 10 танкеров. Как отмечают аналитики рынка, через Азовское море проходит до четверти всего зернового экспорта России.

Один из источников сообщил, что пограничная служба России уведомила судоходные компании о прекращении приема заявок на проход через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Запрет действует с 18:10 по местному времени в пятницу. Пограничники подчиняются ФСБ. В сообщении не указано, когда ограничение будет снято.

Видео дня

По информации источников, основные зерновые регионы России – Ростовская область и Краснодарский край – расположены именно вдоль побережья Азовского моря. Там же, на Керченском проливе, расположен и второй по величине черноморский порт страны. Министерства сельского хозяйства и транспорта России не ответили на запрос журналистов о комментарии.

На фоне новости о возможном закрытии судоходства рынок немедленно отреагировал: цены на пшеницу Euronext в пятницу подорожали на 4% – до шестинедельного максимума.

Потери России

Ранее сообщалось о поражении 13 танкеров, 3 сухогрузов, парома и вспомогательного судна противника, которые используются для обеспечения военной логистики России, транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и других материальных средств, необходимых для ведения вооруженной агрессии против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: