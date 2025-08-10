Местные власти заявили о поражении "одного из промышленных предприятий".

Этой ночью дроны атаковали российский Саратов, целью был Саратовский нефтеперрабатывающий завод, на котором после атаки вспыхнул мощный пожар.

Местные жители сообщали о взрывах и работе ППО.

По словам местных жителей, после атаки над одним из районов был виден дым. Также в соцсетях появилось много видео, на которых виден большой столб дыма и открытый пожар. Как утверждается, огонь зафиксирован в районе НПЗ.

Видео дня

Губернатор области Роман Бусаргин также подтвердил атаку дронов на Саратов, по его словам, "есть повреждения на одном из промышленных предприятий".

Ранее Росавиация закрыла местный аэропорт на вылет и посадку самолетов, это произошло вскоре после того, как Бусаргин со ссылкой на военных сообщил об угрозе атаки дронов.

Кроме того, российские паблики писали о звуках взрывов, по меньшей мере, в Воронеже и Липецке, однако подробностей пока нет.

Атаки по России

Только за день до этого, 9 августа, беспилотники Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в Татарстане, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Отмечается, что расстояние от российско-украинской границы до точки поражения - около 1300 км.

Также ранее дроны СБУ ударили по ставропольскому радиозаводу "Сигнал", который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.

Вас также могут заинтересовать новости: