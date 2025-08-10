Этой ночью дроны атаковали российский Саратов, целью был Саратовский нефтеперрабатывающий завод, на котором после атаки вспыхнул мощный пожар.
Местные жители сообщали о взрывах и работе ППО.
По словам местных жителей, после атаки над одним из районов был виден дым. Также в соцсетях появилось много видео, на которых виден большой столб дыма и открытый пожар. Как утверждается, огонь зафиксирован в районе НПЗ.
Губернатор области Роман Бусаргин также подтвердил атаку дронов на Саратов, по его словам, "есть повреждения на одном из промышленных предприятий".
Ранее Росавиация закрыла местный аэропорт на вылет и посадку самолетов, это произошло вскоре после того, как Бусаргин со ссылкой на военных сообщил об угрозе атаки дронов.
Кроме того, российские паблики писали о звуках взрывов, по меньшей мере, в Воронеже и Липецке, однако подробностей пока нет.
Атаки по России
Только за день до этого, 9 августа, беспилотники Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в Татарстане, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.
Отмечается, что расстояние от российско-украинской границы до точки поражения - около 1300 км.
Также ранее дроны СБУ ударили по ставропольскому радиозаводу "Сигнал", который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.