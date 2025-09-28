Известно, что в результате обстрела пострадали пять человек.

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Киевскую область, в результате чего есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, в Фастовском районе были ранены пять человек. Ими оказались работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

"На территории предприятия возник пожар. Сейчас он ликвидирован", - добавил чиновник.

Калашник отметил, что в Белой Церкви также произошел пожар на кровле девятиэтажного жилого дома, повреждены шесть автомобилей. Впоследствии возгорание было ликвидировано.

"Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь оказана на месте", - подчеркнул глава Киевской ОВА.

Также он сообщал, что в Бучанском районе произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей, а в Обуховском районе из-за падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственной постройки.

Российские обстрелы 28 сентября - что известно

Как писал УНИАН, Россия атакует Киев ракетами и дронами, в результате атаки есть разрушения жилых и нежилых домов во многих районах, а также пострадавшие. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на данный момент известно о шести раненых людях.

"В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие", - отметил он.

Также сообщалось, что Россия ударила по Запорожью ракетами. Из-за атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом, в котором горят квартиры. Известно, что количество пострадавших возросло до 21, два человека в тяжелом состоянии.

Всего из-за атаки было повреждено 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Изуродованы и нежилые помещения.

