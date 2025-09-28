Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Сегодня утром Россия ударила по Запорожью двумя ракетами, в одной из многоэтажек вспыхнул пожар, очень много пострадавших.

По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, россияне пытались атаковать критическую инфраструктуру города. В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом, в котором горят квартиры.

По последней информации, 16 человек пострадали, в том числе три ребенка. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 21, два человека в тяжелом состоянии.

Видео дня

Кроме того, после ночного вражеского удара еще одна женщина обратилась за помощью медиков.

Всего в результате атаки повреждены 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Изуродованы и нежилые помещения.

Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах, повреждены жилые дома. В Соломенском районе вспыхнула многоэтажка.

Сейчас в столице шестеро пострадавших в результате атаки врага, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также в Фастовском районе Киевской области повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода.

Вас также могут заинтересовать новости: