В частности, россияне ударили по автозаправке.

В ночь на воскресенье, 28 сентября 2025 года, российские оккупационные войска атаковали Запорожье. По городу было нанесено не менее четырех ударов, один из них – по частному дому.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в телеграм-канале. По состоянию на 2:10 было известно о двух пострадавших в результате российской атаки по городу.

"Сейчас двое мужчин обратились за помощью врачей – 21-го и 32-х лет. Медики оказывают помощь", – заявил он.

Кроме того, оккупанты ударили по автозаправочной станции (АЗС). Повреждено ее оборудование.

Федоров также показал кадры с последствиями российской атаки:

Война в Украине – другие новости

Запорожская атомная электростанция уже несколько дней находится без внешнего питания. Из-за действий оккупантов там может повториться сценарий Фукусимы, пишет The Guardian. Эксперты считают, что РФ создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля. По его словам, он развернут уже месяц. Кроме того, осенью Украина получает две системы "Пэтриот" от Германии, добавил глава государства.

