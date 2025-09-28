В Соломенском районе частично разрушен 5-этажный дом.

Россия утром атаковала Киев и область ракетами и стаями дронов, в результате атаки есть разрушения жилых и нежилых домов во многих районах, пострадали люди.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе частично разрушен 5-этажный дом, возник пожар. На второй локации - повреждение нежилого здания. В общем, сейчас трое пострадавших.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. На другой локации - на проезжую часть.

В Святошинском районе обломки БпЛА упали на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек.

В Голосеевском районе обломки упали в частном секторе.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто.

Также есть разрушения и пострадавшие в Киевской области. По данным КОВА, в Фастовском районе повреждения получили пять человек - работники одного из предприятий хлебозавода. На территории предприятия возник пожар.

В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей.

Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс.

Атаки РФ по Украине

В последнее время оккупанты усилили удары по украинской железной дороге. 25 сентября стало известно, что в результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине был обесточен ряд отдельных участков железной дороги. Из-за ударов были задержки ряда поездов. 27 сентября, под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области.

Также Россия нацелилась на украинскую энергетику. командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко считает, что надо заранее подготовиться, потому что ближайшей зимой могут быть отключения света, поскольку российские захватчики будут атаковать ракетами и ударными дронами энергетические объекты.

