Силам обороны Украины удалось освободить освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский рассказал о потерях российских захватчиков на Добропольском направлении.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ в Telegram, он выступил в формате видеосвязи на заседании Военного комитета Европейского Союза под председательством генерала Шона Кленси.

"Несмотря на давление противника, Силам обороны Украины в период с конца августа по октябрь этого года удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении", - отметил Сырский.

По его словам, в результате которых подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска.

"Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными", - подчеркнул Сырский.

Текущая ситуация в районах ведения боевых действий

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Как отметил Сырский, всего, с начала широкомасштабного вторжения, российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед", главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели детей и мирных жителей.

Отдельно Сырский поблагодарил генерала Шона Кленси за его активную поддержку Украины. Он подчеркнул:

"Принципиальность и единство наших партнеров остаются критически важными для достижения справедливого и долговременного мира. Только твердая и консолидированная позиция международного сообщества способна заставить агрессора прекратить войну".

Война в Украине - контрнаступление на Доброполье

Как сообщал УНИАН, в августе российские оккупанты на Добропольском направлении осуществили стремительное продвижение.

В связи с российским прорывом, Сирский решил усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях.

С 21 августа на этом направлении продолжается контрнаступательная операция Сил обороны Украины. Российские захватчики хотели окружить украинские силы, но все произошло наоборот.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские захватчики готовят реванш за полный проигрыш инициативы на Добропольском направлении Донецкой области.

