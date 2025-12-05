В частности РФ имела продвижение в районе Северска.

Российские захватчики продвинулись неподалеку от трех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В частности россияне продвинулись севернее Ямполя, в сторону Лимана. Также РФ имела продвижение в районе Северска - согласно данным карты, врагу удалось закрепиться на окраинах населенного пункта. А серая зона в самом городе расширилась.

Также россияне продвинулись южнее Северска - в районе Выемки Донецкой области.

Видео дня

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали об успехах россиян в Харьковской области. Оккупанты продвинулись в Волчанске. Также тогда сообщалось и о других успехах РФ - вблизи Тихого, Ямполя и Новоэкономичного.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают об успехах Сил обороны Украины в двух областях. В частности отмечается, что украинские защитники продвинулись в районе Александровки в Днепропетровской области и возле Гуляйполя в Запорожье.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил о резком увеличении активности РФ на участке в направлении населенного пункта Малиновка Донецкой области. В то же время он отмечает, что планы РФ пока неизвестны. Поскольку Москва может попытаться угрожать с этого направления как Краматорску, так и Северску.

Вас также могут заинтересовать новости: