Представитель ВМС иронично заметил, что в ночь на пятницу, пылало не только на нефтебазе.

Российские войска сбили свой самолет во время отражения дронов на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом в эфире телеканала "Апостроф" сказал спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отмечает, что в Крыму пылало не только на нефтебазе благодаря попаданию украинских дронов.

"Продолжает там гореть. Но сегодня запылало уже и в другом месте. Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет над Крымом. Борьба продолжается", - сообщил Плетенчук.

Видео дня

На уточняющий вопрос журналистки есть ли детали по этому самолету, Плетенчук отшутился. "Детали сейчас собирают на территории Крыма", - сказал он.

По его словам, судя по информации в Крыму у врага топлива станет еще меньше, потому что загорелась вторая нефтебаза. "Будем надеяться, что эта работа будет продолжаться в таком же темпе с нашей стороны в Крыму и в дальнейшем", - подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

Мониторинговые чаты сообщают, что кацапы, предварительно, сбили свой же Су-30СМ.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 октября в аннексированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Есть попадания в объекты российских захватчиков.

По данным канала "Крымский ветер", поселок Гвардейское ночью атаковали БПЛА. В результате "прилетов" горит нефтебаза.

Очевидцы публикуют кадры пожара на нефтебазе в Гвардейском. Отмечается, что ближе к утру пожар стал мощнее. Столб густого дыма видно даже в Симферополе.

В октябре украинские дроны поразили уже не впервые нефтебазу в Феодосии.

Тогда представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что у гражданских в Крыму уже есть проблемы с заправками автомобилей, они проходят квест "найди заправку".

