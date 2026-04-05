На Константиновском направлении россияне деморализованы, однако продолжают штурмы, - офицер

На Константиновском направлении в Донецкой области армия РФ пытается штурмовать и проводить ротации. Украинские военные отслеживают врага и уничтожают его еще на подходе. Об этом рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире "Киев24".

"Россияне уже деморализованы, ведь понимают, что, особенно на тяжелой бронетехнике, не могут долго двигаться по нашей земле в зоне, куда могут до нее добраться. Мы ее достаем и уничтожаем, что они хорошо понимают и пытаются различными способами избежать ликвидации себя как оккупантов на нашей земле", - отметил он.

Цехоцкий напомнил, что только за прошлый месяц было уничтожено 35 тысяч оккупантов.

"Это уже больше, чем они могут за месяц мобилизовать разными способами, вытащить из лагерей, тюрем каких-то иностранцев и так далее", - подчеркнул офицер.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что, несмотря на наступление РФ, украинские военные добиваются успехов в Донецкой и Харьковской областях. Аналитики говорят, что большинство вражеских штурмов заканчиваются неудачей.

В частности, украинские защитники продвинулись в районе Александровки, тогда как атаки противника вблизи Покровска, Доброполья и Новопавловки не увенчались успехом.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг планирует создать "буферную зону" в Днепропетровской области. Однако, по словам главнокомандующего, Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон.

