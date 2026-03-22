Жители России массово гуглят, как выехать из страны, и скупают пейджеры, - СМИ

Блокировка интернета всё сильнее сказывается на повседневной жизни россиян.

Россияне все чаще ищут способы выехать из страны, поскольку массовые отключения мобильного интернета и экономический кризис негативно влияют на их повседневную жизнь. На это обратил внимание телеграм-канал "Верстка", проанализировав данные Google Trends.

Отмечается, что интерес к поисковым запросам типа "как уехать из России" после мобилизации в сентябре 2022 года снизился, но с конца 2025-го снова вырос.

"Количество запросов о выезде из России снова начало расти и к концу 2025-го – началу 2026 года сформировало заметный восходящий тренд. Так, в январе 2026 года интерес к запросу "уехать из России" вырос до 75 баллов, а средний показатель в марте, который еще не закончился, составляет 88 баллов", – говорится в сообщении.

При этом издание Kyiv Post обратило внимание, что из-за перебоев с Wi-Fi и мобильной связью в России выросли продажи пейджеров, раций, стационарных телефонов и даже бумажных карт.

Так, по данным крупнейшего российского ритейлера Wildberries, с начала перебоев продажи пейджеров увеличились на 73 процента. Покупка раций и стационарных телефонов выросла более чем на четверть, тогда как продажи бумажных карт города и печатных путеводителей по Москве выросли почти втрое.

При этом ежедневные убытки бизнеса в Москве от упомянутых ограничений оцениваются в один миллиард рублей, или 12,5 миллиона долларов, отметило издание.

И хотя власти утверждают, что ограничения направлены на противодействие атакам украинских беспилотников дальнего радиуса действия, использующих мобильные сети и GPS, критики и отраслевые эксперты предполагают, что перебои могут также отражать подготовку правительства к ограничению доступа россиян к глобальному интернету.

Отмечается, что согласно новому законодательству, одобренному президентом Владимиром Путиным, спецслужбы теперь могут обязать интернет-провайдеров приостанавливать мобильные услуги по своему усмотрению.

Издание напомнило, что отключения интернета участились по всей России с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Исследовательская группа Top10VPN подсчитала, что в России в 2025 году было зафиксировано наибольшее количество перебоев с интернетом в мире – в общей сложности более 37 000 часов, что затронуло примерно 146 миллионов человек", – говорится в материале.

Как сообщал ранее УНИАН, блокировка Telegram в РФ началась раньше, чем ожидалось. Хотя полное ограничение доступа ожидалось с 1 апреля, технические проблемы уже фиксируются даже в городах-миллионниках. В Службе внешней разведки Украины отметили, что на этом фоне российские власти навязывают пользователям так называемый национальный мессенджер Max. В то же время сами чиновники и топ-менеджеры госкомпаний стараются избегать его использования на личных устройствах из-за недоверия и страха тотального контроля.

Также появилась информация, что за использование Telegram солдат РФ начали отправлять на штурмы в один конец. Российские военные блогеры утверждают, что теперь военное руководство регулярно проверяет телефоны солдат, и любому, кто будет уличен в использовании Telegram, уничтожают телефон и отправляют на штурмовое задание.

СМИ предполагали, что интернет в Москве начали отключать после ликвидации руководства Ирана. Мол, Путин боится, что и его могут выследить через уличные камеры благодаря интернету.

