В четверг, 14 января, в Запорожье простились с погибшим на Донбассе старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 Мариупольской ОМБр Вооруженных сил Украины Олегом Андриенко.
Церемония прощания состоялась на Майдане Героев, сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.
37-летний боец погиб от пули снайпера 11 января в районе села Пески Донецкой области. Он стал первой жертвой оккупантов в 2021 году.
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Провести в последний путь Героя пришли близкие, родные и побратимы.
У воина остался сын, которому не исполнилось еще и года, жена, мама и родной брат, который служит в том же подразделении.
"Теперь Олег будет защищать нас на небесах... Вечная память Героям!" – отметили в ОГА.
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