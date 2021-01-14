37-летний боец погиб от пули снайпера 11 января. Он стал первой жертвой оккупантов в 2021 году.

В четверг, 14 января, в Запорожье простились с погибшим на Донбассе старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 Мариупольской ОМБр Вооруженных сил Украины Олегом Андриенко.

Церемония прощания состоялась на Майдане Героев, сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

37-летний боец погиб от пули снайпера 11 января в районе села Пески Донецкой области. Он стал первой жертвой оккупантов в 2021 году.

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Провести в последний путь Героя пришли близкие, родные и побратимы.

У воина остался сын, которому не исполнилось еще и года, жена, мама и родной брат, который служит в том же подразделении.

"Теперь Олег будет защищать нас на небесах... Вечная память Героям!" – отметили в ОГА.

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Автор: Денис Прядко