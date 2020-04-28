Оккупанты четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе - Минобороны

Враг каждый раз применял на линии боевого столкновения запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения.

Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

Враг каждый раз применял на линии боевого столкновения запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения.

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"В частности с 5:30 на протяжении часа трижды под вражеским прицельным огнем находились защитники Крымского. С направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск вооруженные формирования РФ вели минометные обстрелы 120-го калибра, всего выпустив 30 мин. Эти обстрелы враг сопровождал огнем из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Из оккупированного села Калиново-Борщеватое боевики начали обстреливать украинских защитников Попасной с 7:20.

"Противник выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения", - говорится в сводке.

По имеющейся информации, боевых потерь с начала суток среди украинских военнослужащих нет. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал ранее УНИАН, за минувшие сутки пророссийские наемники 9 раз открывали огонь, нарушая Минские договоренности. Украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.