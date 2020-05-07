Донецкие на войне: за украинский Донбасс воюют бойцы, среди которых много местных (видео)
14:31, 07 мая 2020Война
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Под Донецком сейчас стоят батальоны, которые в своем большинстве сформированы из тех, кто оттуда родом.
Возле Донецкой фильтровальной станции воюют бойцы, среди которых много местных людей
Возле Донецкой фильтровальной станции за украинский Донбасс воюют бойцы, часть из них – местные жители.
Читайте такжеУкраинские военные уничтожившего огневую точку боевиков на Донбассе (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что под Донецком сейчас стоят батальоны, которые в своем большинстве сформированы из местных.
«За Донбасс воюют те, кто оттуда родом», – говорится в сюжете.
Бригаду сформировали на Донбассе.
«Надо забрать обратно то, что когда-то отобрали у меня... Я лучше здесь с автоматом буду, чем в нынешнем Донецке», – отметил один из бойцов на передовой.
Ранее УНИАН сообщал, как украинские военные на Донбассе уничтожили двух оккупантов, еще трех ранили.
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