Донецкие на войне: за украинский Донбасс воюют бойцы, среди которых много местных (видео)

Под Донецком сейчас стоят батальоны, которые в своем большинстве сформированы из тех, кто оттуда родом.

Возле Донецкой фильтровальной станции за украинский Донбасс воюют бойцы, часть из них – местные жители.

Читайте такжеУкраинские военные уничтожившего огневую точку боевиков на Донбассе (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что под Донецком сейчас стоят батальоны, которые в своем большинстве сформированы из местных.

«За Донбасс воюют те, кто оттуда родом», – говорится в сюжете.

Бригаду сформировали на Донбассе.

«Надо забрать обратно то, что когда-то отобрали у меня... Я лучше здесь с автоматом буду, чем в нынешнем Донецке», – отметил один из бойцов на передовой.

Ранее УНИАН сообщал, как украинские военные на Донбассе уничтожили двух оккупантов, еще трех ранили.