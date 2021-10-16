Бойцам и ветеранам АТО/ООС нельзя сочувствовать, но следует проявлять уважение и понимание.
Об этом рассказал военный психолог и волонтер Андрей Полтавцев, передает 24 канал.
"Им нужно внутреннее понимание, что их поддерживают, что ими гордятся, что к ним проявляют уважение, а не сожаление: "Ой, наши мальчики голые и босые". Они такое не воспринимают, потому что для них то, что они совершают – подвиг. Они могут даже не назвать это так. Но они перешли грань страха: "Мы здесь, мы делаем что-то, чтобы защитить вас. Так за что нам сочувствовать?". А вот сказать, что они классные – это нужно", - пояснил эксперт.
Также он перечислил ряд вопросов, которые нельзя задавать участникам боевых действий. "А ты убивал людей?". Даже меня спрашивали, когда я возвращался из зоны боевых действий, некоторые мои коллеги. Также "Ради чего ты идешь туда?". А особенно "Зачем ты туда пашол? Не мог, штоли, аткасить?", - сказал Полтавцев.
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Говоря о способах преодоления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), психолог заявил, что преодолеть его самостоятельно - невозможно.
"Но ПТСР возникает не более чем у 20-25% тех, кто вернулся с войны. Большинство ветеранов возвращается с войны без ПТСР", - уточнил он.
Среди симптомов такого расстройства он назвал следующие:
- плохой сон или бессонница;
- постоянные тревожные мысли;
- обострение хронических заболеваний;
- раздражение и гнев, флэшбеки, ночные кошмары, невозможность, с нашей точки зрения, построить новые отношения с обществом.
"А с его точки зрения – вокруг него люди, которые не понимают, что "настоящая жизнь не такой должна быть, как вы здесь все живете", - добавил психолог.