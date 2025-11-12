В Киеве состоялась магическая гала-премьера фильма 'Стражи Рождества' - звезды, чудо и настоящий праздник

В украинский прокат лента выходит 13 ноября.

11 ноября в киевском кинотеатре "Планета Кино" в ТРЦ Blockbuster Mall состоялась гала-премьера самого ожидаемого рождественского фильма года - комедии для всей семьи "Стражи Рождества" от 1+1 media и UnitedContentHUB. Мероприятие превратилось в настоящее чудо - с блеском звезд, теплом, ароматом имбирного печенья и ощущением приближения праздника. Лента выйдет в широкий прокат с 13 ноября: билеты уже в продаже.

Гала-премьеру посетили исполнители главных ролей - Иван Блиндар, Арина Трегуб и Ирина Островская, а также творческая команда ленты. Их пришли поддержать друзья, коллеги и множество знаменитых гостей.

Среди них - Тина Кароль, которая стала автором главного саундтрека к фильму, Макс Девизоров, Андрей Исаенко, Аурика Ротару с внуками, Сеит-Бекир Сулейманов с детьми, Олег Верняев, Неля Шовкопляс, Екатерина Никитина, Анастасия Цимбалару, Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, Иван Люленов, Аким Галимов с семьей, Натали Солоник с детьми, Алексей Нагрудный с женой, Татьяна Злова, Константин Грубич, Анита Луценко, а также юные суперзвезды - Анастасия Димид, Артем Котенко и другие.

Праздничную атмосферу дополнили тематические активности: главный партнер "Королевский вкус" дарил всем продукцию и памятные подушки-игрушки. На событии гости первыми попробовали спецлинейку мороженого "Вартові Різдва" от бренда "Файні Льоди", а также стали свидетелями торжественного погашения эксклюзивной почтовой марки от "Укрпочты", созданной в честь выхода фильма. Официальный партнер METRO угощал гостей напитками и рождественскими пончиками-донатами, создавая уютную атмосферу праздника и хорошего настроения.

Ведущей официальной части мероприятия стала Наталья Островская, ведущая ТСН, 1+1.

Интерьер кинотеатра напоминал сказочный дом из фильма: с елками, подарками и сиянием праздничных огней.

"Мы хотели подарить людям не просто фильм, а ощущение Рождества - когда веришь в добро, магию и человечность. Судя по эмоциям зрителей, нам это удалось", - отметила Татьяна Шулика, соавтор и продюсер фильма.

Главные герои поделились эмоциями:

"Это точно фильм, который хочется пересматривать с родными, особенно когда так не хватает света и тепла во всех смыслах. Я благодарен за возможность воплотить своего супергероя на экранах, которым для меня всегда был Святой Николай",- прокомментировал Иван Блиндар, исполнитель роли Святого Николая.

Арина Трегуб, 8-летняя актриса, исполнила главную роль девочки Веры, мечту которой осуществили волшебники в фильме:

"Девочка Вера, которую я сыграла, очень мечтательная и особенная. Она является олицетворением всех маленьких украинцев, которые проживают свое детство здесь, во времена войны. Поэтому мы с командой хотели подарить всем-всем - и взрослым, и малым - частичку праздника и веры в чудо. Приходите в кино!",- прокомментировала юная актриса.

Фильм "Стражи Рождества" - это семейная комедия с глубоким смыслом, в которой добро преодолевает равнодушие, а чудеса случаются именно тогда, когда в них искренне веришь.

В украинский прокат "Стражи Рождества" выходят с 13 ноября, чтобы подарить каждому зрителю радость и приблизить любимый праздник.

В центре сюжета - трое легендарных волшебников: Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и древний Дух Зимы (Станислав Боклан). Тайно встретившись накануне праздника, они пытаются цивилизованно решить, кто из них должен заниматься Рождеством. Но все меняется, когда случайное желание маленькой девочки Веры (Арина Трегуб) стирает этот день со всего мира. Праздник исчезает из памяти людей, а главные герои теряют свои магические силы. Они должны объединиться, чтобы вернуть веру в чудо - и вместе с ней восстановить Рождество.

Команда фильма:

Режиссер ленты - Александр Кириенко, продюсеры - Татьяна Шулика, Анна Гончар, Co-продюсеры - Алексей Лимаренко и Андрей Ногин. Авторы сценария - Татьяна Шулика и Тамара Грантовская, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский.

Главный партнер фильма - "Королевский вкус", Генеральный партнер - Укрзолото, Официальный партнер - METRO.

Медиапартнеры ленты: платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ, Viva! - первый журнал о звездах, медиа позитивных новостей и историй ШОТАМ, онлайн-издание "ТыКиев", Радио "Пятница".

Партнеры ленты: city24, ДИЯ, мороженое "Файні льоди", АО "Укрпочта".

Дистрибутор - компания B&H Film Distribution.

Следите за официальными страницами фильма в Instagram, Facebook, TikTok и будьте первыми, кто будет узнавать эксклюзивные подробности о главной рождественской премьере года.

