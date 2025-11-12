Актера неожиданно поддержала бывшая жена.

Известный украинский актер Андрей Фединчик, который после начала полномасштабного вторжения служил в ВСУ, вышел на связь и показал, как восстанавливается после сложной операции на спине.

В своем блоге в Instagram актер рассказал, как проходит его реабилитация. Как оказалось, Фединчик выбрал инновационный вид тренировок, использующий электромиостимуляцию (EMS) для сокращения мышц с помощью безопасных электрических импульсов. Обычные тренировки в тренажерном зале мужчине противопоказаны.

Сейчас актер вернулся в родной Житомир. С восстановлением ему помогают специалисты, которые следят за правильным выполнением упражнений. Из кадров, которые распространил Андрей, можно заметить, насколько трудно ему даются даже, на первый взгляд, обычные упражнения.

"Выглядит просто, но как это тяжело", - сказал актер.

Что интересно, в комментариях под постом Фединчика появилась его бывшая жена, актриса Наталья Денисенко. Несмотря на слухи о конфликтах и изменах, Наталья поддержала своего экс и поаплодировала ему за силу воли.

Напомним, что Андрей Фединчик по состоянию здоровья уволился из армии. В этот же период актер расстался с Денисенко. Он поделился, как эти события повлияли на его внутреннее состояние.

