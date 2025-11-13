95-летний "Оракул из Омахи" окончательно отошел от дел.

Для большинства людей мерилом успеха в жизни является материальное состояние. Однако миллиардеры смотрят на этот вопрос иначе. В своем прощальном письме акционерам известный инвестор Уоррен Баффет почти не упоминал деньги, но дал несколько советов для достижения успеха, пишет Inc.com.

В письме, опубликованном 10 ноября этого года, 95-летний "Оракул из Омахи" говорил не о рынках, слияниях или деньгах, а о философии жизни. Из всего, что было в этом письме, можно выделить три урока, которые миллиардер дает молодому поколению инвесторов и предпринимателей:

1. Создайте жизнь, на которую вы заслуживаете

"Решите, что бы вы хотели видеть в своем некрологе, и живите так, чтобы этого заслужить", - пишет Баффет в письме акционерам.

Посыл понятен: серьезные лидеры не просто строят компании - они строят жизнь, полную смысла. Вас будут помнить не за квартальные отчеты, а за то влияние, которое вы оказали на жизнь других людей.

2. Управляйте с добротой

"Величие не достигается накоплением огромных сумм денег, большой популярности или большой власти в правительстве. Когда вы помогаете кому-то любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта бесплатна, но также и бесценна", - написал миллиардер.

95-летний Баффетт здесь вовсе не впадает в сентиментальность. Он лишь напоминает о том, что и так хорошо известно: лидеры, которые относятся к подчиненным с эмпатией и справедливостью, создают более лояльные, креативные и устойчивые команды.

3. Учитесь на своих ошибках и становитесь лучше

"Не корите себя за прошлые ошибки - научитесь хотя бы немного на них и двигайтесь дальше. Никогда не поздно совершенствоваться", - пишет Баффетт.

Миллиардер напоминает, что неудачи - это не повод для стыда, а опыт, дающий возможность двигаться вперед.

