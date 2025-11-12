Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия может принять участие в планах ЕС по "репарационному кредиту", но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для "репарационного кредита" для Украины. Тем не менее, страна не будет использовать для этого свой суверенный фонд. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью NRK.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму. Это не так", - сказал он.

В издании отметили, сумма составляет более 1,6 триллиона норвежских крон (около 159 млрд долларов). Планируется, что "репарационный кредит" будет основан на замороженных российских средствах, большая часть которых в настоящее время находятся в депозитарии Euroclear в Бельгии.

В издании напомнили, что Бельгия ранее выступила против идеи использования замороженных средств России. Брюссель аргументировал свою позицию тем, что он опасается судебных исков со стороны Москвы.

Столтенберг в разговоре с журналистами заявил, что Норвегия уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины. Он добавил, что его страна также может принять участие в планах Евросоюза по "репарационному кредиту", но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

По словам министра финансов Норвегии, решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту для Украины.

Кроме того, в издании напомнили, что 13 ноября министры финансов стран ЕС должны обсудить способы предоставления Украине 130-140 млрд евро путем использования замороженных российских активов.

План с замороженными активами РФ "зашел в тупик"

Ранее Politico писало, что европейские усилия задействовать замороженные российские активы для поддержки Украины застопорились из-за возражений Бельгии. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступает против этого решения.

В издании отметили, что требования Бельгии о финансовых гарантиях от столиц Евросоюза по этому кредиту стали центральной проблемой инициативы. Два осведомленных об итогах переговоров источника сообщили изданию, что высокопоставленные представители Еврокомиссии не смогли убедить бельгийское руководство поддержать план.

