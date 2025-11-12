Чеснок настолько полезен, что некоторые даже принимают его как добавку в форме капсул.

Не всем известно, что чеснок - это не просто приправа, которая делает блюдо вкуснее, а продукт, который приносит пользу организму. Об этом пишет Parade.

В материале говорится, что чеснок веками используют не только для улучшения вкуса, но и в лечебных целях. Он настолько полезен для здоровья, что некоторые даже принимают его как добавку в форме капсул.

Впрочем, отмечается, не только чеснок, но и другие овощи и травы имеют уникальные преимущества для здоровья, и чтобы их получить, лучше не сосредотачиваться на чем-то одном, а употреблять разнообразные продукты, которые дала нам природа.

Видео дня

Что касается чеснока, то при его ежедневном употреблении организм почувствует некоторые преимущества. Какие именно - рассказали зарегистрированные диетологи.

1. Чеснок снижает воспаление

По словам диетолога Алекса Касперо, рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в издании National Library of Medicine 2020 года, показало, что у женщин, принимавших две таблетки чеснока ежедневно в течение одного года, наблюдалось снижение оксидативного стресса, вызывающего воспаление.

"Как антиоксидантный и противовоспалительный продукт чеснок имеет много преимуществ. Он также богат фитохимическими веществами и разнообразными микроэлементами, поэтому его регулярное употребление поможет улучшить антиоксидантную способность и уменьшить окислительный стресс", - говорит диетолог Аманда Бейкер Лемейн.

Конечно, подчеркнула она, важно, что еще, кроме чеснока, вы едите, но если интегрировать его в сбалансированный, богатый питательными веществами рацион, то регулярное употребление этого овоща может уменьшить воспаление. Благодаря этому организм будет лучше защищен от широкого спектра хронических заболеваний.

2. Чеснок поддерживает здоровье мозга

Лемейн говорит, что регулярное употребление чеснока важно для когнитивных функций.

"Чеснок богат антиоксидантами и соединениями, которые защищают от оксидативного стресса или повреждения клеток, что также связано с когнитивным снижением", - подчеркнула она.

Научные исследования это подтверждают. Согласно научной статье, которая в 2019 году вышла в журнале Экспериментальная и терапевтическая медицина, чеснок содержит специфические соединения, связанные с защитой от нейровоспаления и нейродегенерации. В другой статье, опубликованной в том же научном журнале, говорится, что регулярное употребление чеснока может помочь снизить риск болезни Альцгеймера.

3. Чеснок поддерживает иммунную систему

Еще одно положительное влияние антиоксидантов чеснока - поддержка иммунной системы путем стимулирования определенных типов клеток, говорит Лемейн. И это тоже, по ее словам, подтверждают научные исследования. Эксперт утверждает, что это свойство защищает организм от хронических заболеваний, а также может поддерживать иммунный ответ в краткосрочной перспективе.

4. Чеснок полезен для костей

Еще одно преимущество чеснока, которое часто недооценивают, заключается в том, что он поддерживает здоровье костей. Это происходит благодаря тому, что при употреблении этого овоща уменьшается реабсорбция костей, улучшается их минеральное содержание и ускоряется заживление.

Одно из исследований показало, что женщины, которые употребляли две капсулы чеснока в день, почувствовали значительное улучшение здоровья костей. Этому способствовало и то, что этот овощ помогает снизить окислительный стресс. Поэтому исследователи утверждают, что чеснок может играть определенную роль в профилактике остеопороза.

5. Чеснок влияет на здоровье сердца

По словам обоих диетологов, есть еще одно важное преимущество регулярного употребления чеснока - поддержка сердечно-сосудистой системы. По их словам, это особенно действенно, если чеснок использовать для приправления пищи вместо соли.

"Чеснок и соль по-разному приправляют пищу, но оба продукта придают ей вкус. Если вы хотите уменьшить потребление натрия, вам следует увеличить потребление других ароматных трав и специй, а острый чеснок - один из самых простых способов добавить вкуса блюду", - говорит Касперо.

По мнению Лемейн, чеснок - отличная альтернатива богатым натрием приправам, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, если их употреблять в больших количествах.

Кому нельзя есть чеснок

Даже со всеми этими удивительными преимуществами, есть люди, которым следует избегать употребления чеснока или употреблять его умеренно.

"Чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в частности для разжижения крови, поэтому, если вы принимаете такие препараты, обсудите со своим врачом рекомендации по дозировке", - говорит Касперо.

Кроме того, свежий чеснок может усилить изжогу, однако сушеный, по словам диетолога, как правило, менее проблематичен.

Ранее УНИАН писал, как легко почистить чеснок. Шеф-повара рассказали, в частности, о методе "раздавить и очистить". Для этого сначала надо отделить зубчики от головки, а затем один за другим разбивать каждый целый зубчик плоской стороной вниз, используя широкую плоскую часть поварского ножа. По их словам, после этого кожура сразу снимается.

Вас также могут заинтересовать новости: