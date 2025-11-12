В четверг, 13 ноября, в Киеве продолжатся преимущественно пасмурная и влажная погода с невысокой температурой, а уже с 14 числа станет немного теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +5°, а днем ожидается окло +7°. Будет облачная погода, но возможны прояснения и небольшой дождь.
Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.
Погода 13 ноября
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
В Тернополе 13 ноября ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
В Виннице завтра будет +2°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире в четверг ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°, небольшой дождь.
В Одессе 13 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +4°...+10°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +9°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.