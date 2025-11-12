В столице есть вероятность небольшого дождя.

В четверг, 13 ноября, в Киеве продолжатся преимущественно пасмурная и влажная погода с невысокой температурой, а уже с 14 числа станет немного теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +5°, а днем ожидается окло +7°. Будет облачная погода, но возможны прояснения и небольшой дождь.

Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Тернополе 13 ноября ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +2°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°, небольшой дождь.

В Одессе 13 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +4°...+10°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.

