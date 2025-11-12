Девушка резко отреагировала на хейт.

Одна из участниц 14 сезона шоу "Холостяк" Надин Головчук оконфузилась в сети. Девушка высказалась об отключении электроэнергии в своем родном городе Хмельницком и нарвалась на шквал критики.

Надин неточно пошутила об исчезновении света в своем блоге в Instagram. Она обратилась к ДТЭК с вопросом, почему в Хмельницком начали выключать электроэнергию.

"Ох и ДТЭК, а в Хмельницком какой апокалипсис? Почему нет света? По студиям лажу, ищу свет. Какая стоимость генераторов?" - поинтересовалась девушка.

Из-за этого участнице "Холостяка" прилетело в сети. Пользователи удивились такому вопросу, отметив, что на фоне войны в стране это очень неуместно. Ответ пришел и от ДТЭК.

"С радостью хотели бы вам помочь, однако ДТЭК не работает в Хмельницкой области. У вас другой оператор системы распределения", - говорилось в сообщении.

Впоследствии Надин вышла на связь и резко ответила хейтерам. По словам девушки, люди совсем не поняли ее юмора и засыпали ее комментариями, не понимая всю ситуацию:

"Четвертый год войны - я все понимаю. Но из-за вашей агрессии на своих же людей, которые хотят хотя бы через юмор достать себя из ямы, вы подобным - закапываете. Поддерживайте друг друга, а не унижайте! Потому что вы можете что-то писать, не зная, что человек прошел в своей жизни и как его жизнь изменилась из-за войны".

