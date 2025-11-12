Для этого музыкант приезжал в Украину.

Известный американский музыкант и фронтмен панк-рок группы Dropkick Murphys Кен Кейси неожиданно спел на украинском, переведя свою песню Who'll Stand With Us.

Как оказалось, украиноязычную версию артист создал во время своего визита в Киев вместе с украинскими панк-музыкантами. Об этом группа Dropkick Murphys рассказала в Instagram, посвятив песню украинским ветеранам:

"В День ветеранов, мы чествуем американских ветеранов, а также солдат на передовой в другой стране, Украине, которые продолжают бороться и продолжают жить! В мае 2025 года Кен Кейси был частью команды, которая доставила гуманитарную помощь в Украину. Находясь в Киеве, он присоединился к своим друзьям из украинской панк-группы O'Hamsters. Вместе они записали специальную версию песни Dropkick Murphys Who'll Stand With Us".

По словам участников Dropkick Murphys, песня Who'll Stand With Us (Кто поддержит нас) получила более глубокий смысл, когда зазвучала на украинском языке.

Who'll Stand With Us - Dropkick Murphys & O'Hamsters

Кен Кейси не только полностью спел свою песню на украинском, но и включил в клип кадры с украинскими военными. Новая работа Dropkick Murphys уже разлетелась по сети, получив много положительных отзывов.

К слову, недавно другая известная певица Rosalia также спела на украинском языке в новой песне.

