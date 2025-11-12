В 'Интерпайп' рассказали о новых разработках и освоении производства сложных труб

Среди совершенно новых разработок компании - трубы для строительства и обслуживания хранилищ для хранения углерода.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" планирует расширять линейку и разрабатывать новые виды сложных труб, что позволит компании получить дополнительное конкурентное преимущество на международных рынках. Об этом сообщил директор по продуктам и ресурсам "Интерпайп" Виталий Суета.

"Мы выделили несколько перспективных для трубного производства направлений. Это геотермальные трубы, которые все чаще используют для систем отопления в странах Европы. Кроме того, рассматриваем разработку, производство и выход на рынок труб для строительства и обслуживания хранилищ для хранения углерода (Carbon Capture Storages), а также для инфраструктуры производства и транспортировки водорода. Строительство трубопроводов вокруг этих объектов потребует труб со специфическими требованиями к химическому составу стали и физическим характеристикам, и это может стать перспективной разработкой для "Интерпайпа"", - отметил он.

Суета рассказал, что компания уже производит и расширяет экспорт геотермальных труб.

Видео дня

Что касается водородных труб, то, по словам директора по продуктам и ресурсам компании, у нескольких производителей уже есть аналоги, поэтому "Интерпайпу" остается сделать собственный продукт на доступных мощностях и сертифицировать его.

А, вот, CCS трубы (Carbon Capture) для строительства и обслуживания хранилищ для хранения углерода - это полностью новая разработка.

"Их производство только предстоит освоить, и этот процесс может быть сложнее, чем с водородными трубами, поскольку этот продукт потребует собственной нестандартной стали, подбора режимов проката и термообработки. Будем рассматривать на конкретных спецификациях", - отметил он.

Компания планирует работать над новыми разработками в течение 2026-2027 годов, чтобы далее иметь возможность выходить на рынок с готовой продукцией.

Кроме того, "Интерпайп" рассматривает и другие разработки. В частности, работает над продуктами для атомной генерации - в частности, котельными трубами. Еще одна большая группа продуктов - трубы для бурения нефти и газа в условиях кислой среды, которых еще нет в портфеле "Интерпайпа". Такие трубы из-за специфической геологии и климата востребованы в Канаде и США, Европе и на Ближнем Востоке, но украинский промышленный гигант ориентируется, в первую очередь, на рынок Северной Америки.

Отдельное направление - это бурильные трубы, которые фактически являются составляющей скважин по добыче нефти или газа.

"Эта продукция существенно отличается от той номенклатуры, которую мы сейчас предлагаем клиентам, в частности, по обсадным и насосно-компрессорным трубам. Ее освоение потребует от компании дополнительных вложений, соответственно этот проект сейчас находится на рассмотрении руководства, и все идет к тому, что мы подтвердим необходимые инвестиции и начнем работу", - добавил Суета.

По его данным, чтобы наладить полноценное производство бурильных труб, "Интерпайпу" нужно будет инвестировать еще около 3-4 млн долл. в отдельную финишную установку для подварки специальных замков.