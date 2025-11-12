Индекс доллара упадет еще на 13,5% до завершения президентского срока Трампа, прогнозирует Джен.

Слабый доллар, несмотря на недавний короткий рост, продолжит двигаться вниз, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен. Он прогнозирует, что экономический рост за пределами США ускорится, и это еще больше уменьшит привлекательность доллара, пишет Bloomberg.

Джен, известный теорией "улыбки доллара", ожидает, что индекс доллара упадет еще на 13,5% до завершения президентского срока Дональда Трампа. Это в дополнение к падению примерно на 7% с начала 2025 года, который стал худшим годом для американской валюты за последние 8 лет.

"Хотя за последние несколько недель доллар частично отыграл свои потери, следующее большое движение для него все равно будет вниз", - цитирует аналитика издание.

Видео дня

Ослаблению доллара в этом году способствовали непредсказуемая торговая политика Трампа и ожидания снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара Bloomberg несколько снизился во вторник после данных о том, что рынок труда замедлился во второй половине прошлого месяца. Это усилило ожидания, что ФРС и в дальнейшем будет снижать процентные ставки.

Дальнейшее ослабление доллара вписывается в концепцию "улыбки доллара", которую Джен предложил более двадцати лет назад. Согласно этой теории, доллар обычно укрепляется, когда экономика США либо на подъеме, либо в глубокой рецессии, тогда как в периоды умеренного роста или замедления валюта обычно ослабевает.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта США до 2% в 2025 году по сравнению с 2,8% в прошлом году. Для сравнения, фонд ожидает роста экономики еврозоны на 1,2% по сравнению с 0,9% в 2024 году.

Курс доллара - другие новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщал, что в октябре покупку валюты нарастили как население, так и бизнес, государственные корпорации и правительство. В частности, население увеличило покупку валюты на 95% с до 8-месячного максимума.

