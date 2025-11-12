Слабый доллар, несмотря на недавний короткий рост, продолжит двигаться вниз, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен. Он прогнозирует, что экономический рост за пределами США ускорится, и это еще больше уменьшит привлекательность доллара, пишет Bloomberg.
Джен, известный теорией "улыбки доллара", ожидает, что индекс доллара упадет еще на 13,5% до завершения президентского срока Дональда Трампа. Это в дополнение к падению примерно на 7% с начала 2025 года, который стал худшим годом для американской валюты за последние 8 лет.
"Хотя за последние несколько недель доллар частично отыграл свои потери, следующее большое движение для него все равно будет вниз", - цитирует аналитика издание.
Ослаблению доллара в этом году способствовали непредсказуемая торговая политика Трампа и ожидания снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).
Индекс доллара Bloomberg несколько снизился во вторник после данных о том, что рынок труда замедлился во второй половине прошлого месяца. Это усилило ожидания, что ФРС и в дальнейшем будет снижать процентные ставки.
Дальнейшее ослабление доллара вписывается в концепцию "улыбки доллара", которую Джен предложил более двадцати лет назад. Согласно этой теории, доллар обычно укрепляется, когда экономика США либо на подъеме, либо в глубокой рецессии, тогда как в периоды умеренного роста или замедления валюта обычно ослабевает.
Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта США до 2% в 2025 году по сравнению с 2,8% в прошлом году. Для сравнения, фонд ожидает роста экономики еврозоны на 1,2% по сравнению с 0,9% в 2024 году.
Курс доллара - другие новости
Национальный банк Украины установил на четверг, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщал, что в октябре покупку валюты нарастили как население, так и бизнес, государственные корпорации и правительство. В частности, население увеличило покупку валюты на 95% с до 8-месячного максимума.