Парки развлечений "Диснейленд" являются мечтой для многих туристов, причем не только детей. Однако многие посетители даже не подозревают, насколько много там дествует правил и ограничений, касающихся подходящей одежды.
Периодически в соцсетях можно увидеть гневные посты от блогерш, которых не пустили в один из парков Disney из-за слишком откровенного внешнего вида. Впрочем, это не единственное, что нельзя надевать на себя перед походом в парк.
Что нельзя надевать в "Диснейленд"
Как отмечает британское издание Express, для тех, кто старательно планировал и копил деньги на свое приключение в легендарном парке, выдворение или отказ во входе станут катастрофой. Однако, как сообщается на сайте "Диснейленда", это может произойти, если гости наденут "неподходящую для тематических парков одежду":
- гостям от 14 лет и старше запрещено носить костюмы;
- гостям от 14 лет и старше запрещено носить маски (за исключением случаев, когда они предназначены для медицинских целей);
- одежда с нецензурными надписями или изображениями;
- слишком рваная или свободная одежда, которая может волочиться по земле и создавать потенциальную опасность падения;
- одежда, которая обнажает слишком много участков кожи, что может быть сочтено неподходящим для семейного посещения;
- многослойная одежда подлежит досмотру при входе;
- видимые татуировки, которые могут быть сочтены ненадлежащими, например, содержащие оскорбительную лексику или рисунки;
- босые ноги.
При этом в "Диснейленде" периодически устраиваются тематические вечеринки, например, на Хэллоуин, во время которых взрослым гостям все же разрешают надевать кастюмы. Впрочем, и здесь не обошлось без целого списка ограничений:
- все гости могут надевать костюмы своих любимых персонажей, но не могут позировать для фотографий или раздавать автографы другим гостям;
- костюмы должны быть подходящими для всей семьи и не должны быть оскорбительными или жестокими;
- в костюмах не должно быть предметов, напоминающих оружие;
- в костюмах не должно быть острых предметов или другие материалов, которые могут случайно ударить другого гостя;
- настоятельно не рекомендуется использовать многослойные костюмы или реквизит, закрывающий все тело – они могут быть подвергнуты дополнительному досмотру;
- костюмы не должны доходить до пола или волочиться по нему (например, платья принцесс в полный рост).
При этом на сайте "Диснейленда" отмечается, что нарушителям, скорее всего, будет предоставлена возможность переодеться.
Другие советы по посещению "Диснейленда"
Как сообщал УНИАН, ранее настоящая фанатка "Диснейленда" Портия Джонс, которая ежегодно посещает этот парк развлечений в Париже, дала несколько советов, как там не разориться.
В свою очередь эксперт по путешествиям Анна-Мария Янссен назвала идеальный возраст для первого визита в парки развлечений Disney.
Отметим, что в мире на данный момент открыты шесть парков развлечений "Диснейленд": в Анахайме (Калифорния, США), Флориде (США), Токио (Япония), Шанхае (Китай), Гонконге (Китай) и Париже (Франция). Все они предлагают гостям тематические зоны и аттракционы, основанные на популярных персонажах из мира "Дисней".
