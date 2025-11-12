Из-за неподобающего внешнего вида гостей могут не пустить в парк развлечений Disney.

Парки развлечений "Диснейленд" являются мечтой для многих туристов, причем не только детей. Однако многие посетители даже не подозревают, насколько много там дествует правил и ограничений, касающихся подходящей одежды.

Периодически в соцсетях можно увидеть гневные посты от блогерш, которых не пустили в один из парков Disney из-за слишком откровенного внешнего вида. Впрочем, это не единственное, что нельзя надевать на себя перед походом в парк.

Что нельзя надевать в "Диснейленд"

Как отмечает британское издание Express, для тех, кто старательно планировал и копил деньги на свое приключение в легендарном парке, выдворение или отказ во входе станут катастрофой. Однако, как сообщается на сайте "Диснейленда", это может произойти, если гости наденут "неподходящую для тематических парков одежду":

гостям от 14 лет и старше запрещено носить костюмы;

гостям от 14 лет и старше запрещено носить маски (за исключением случаев, когда они предназначены для медицинских целей);

одежда с нецензурными надписями или изображениями;

слишком рваная или свободная одежда, которая может волочиться по земле и создавать потенциальную опасность падения;

одежда, которая обнажает слишком много участков кожи, что может быть сочтено неподходящим для семейного посещения;

многослойная одежда подлежит досмотру при входе;

видимые татуировки, которые могут быть сочтены ненадлежащими, например, содержащие оскорбительную лексику или рисунки;

босые ноги.

При этом в "Диснейленде" периодически устраиваются тематические вечеринки, например, на Хэллоуин, во время которых взрослым гостям все же разрешают надевать кастюмы. Впрочем, и здесь не обошлось без целого списка ограничений:

все гости могут надевать костюмы своих любимых персонажей, но не могут позировать для фотографий или раздавать автографы другим гостям;

костюмы должны быть подходящими для всей семьи и не должны быть оскорбительными или жестокими;

в костюмах не должно быть предметов, напоминающих оружие;

в костюмах не должно быть острых предметов или другие материалов, которые могут случайно ударить другого гостя;

настоятельно не рекомендуется использовать многослойные костюмы или реквизит, закрывающий все тело – они могут быть подвергнуты дополнительному досмотру;

костюмы не должны доходить до пола или волочиться по нему (например, платья принцесс в полный рост).

При этом на сайте "Диснейленда" отмечается, что нарушителям, скорее всего, будет предоставлена ​​возможность переодеться.

Другие советы по посещению "Диснейленда"

Как сообщал УНИАН, ранее настоящая фанатка "Диснейленда" Портия Джонс, которая ежегодно посещает этот парк развлечений в Париже, дала несколько советов, как там не разориться.

В свою очередь эксперт по путешествиям Анна-Мария Янссен назвала идеальный возраст для первого визита в парки развлечений Disney.

Отметим, что в мире на данный момент открыты шесть парков развлечений "Диснейленд": в Анахайме (Калифорния, США), Флориде (США), Токио (Япония), Шанхае (Китай), Гонконге (Китай) и Париже (Франция). Все они предлагают гостям тематические зоны и аттракционы, основанные на популярных персонажах из мира "Дисней".

