В Google Maps появилась новая полезная функция, но использовать её можно только на Google Pixel

Google Maps Power-Saving Mode позволит экономить батарею во время пользования картами.

Google ограничила новую фишку Google Maps, сделав её эксклюзивом для Pixel 10. Речь идёт о функции энергосбережения, которая вошла в ноябрьский Feature Drop для смартфонов Pixel.

Позже её, скорее всего, получат и другие устройства, но пока пользоваться ею могут только владельцы флагманов десятой серии.

Новая функция называется Google Maps Power-Saving Mode и предназначена, чтобы снизить расход заряда во время навигации. Обычно Google Maps активно расходует батарею. Теперь же приложение может переходить в монохромный режим, упрощая интерфейс и убирая лишние графические элементы.

Функция начала распространяться буквально вчера, поэтому пока неизвестно, насколько сильно она продлит время работы от батареи. Но тесты пользователей в ближайшие недели должны дать представление о реальной эффективности режима.

Кроме режима энергосбережения в обновление Google Pixel вошли AI Remix, позволяющий редактировать фотографии прямо в Google Messages, защита от телефонных мошенников и новые темы Wicked.

Ранее мы рассказывали, что "народный" Google Pixel 10a показали на качественных изображениях до анонса. Никаких неожиданностей – внешне смартфон за исключением габаритов соответствует Pixel 9а.

