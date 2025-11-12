Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй воссоединились на экране.

В сети появился первый тизер-трейлер второй части культовой фэшн-драмы "Дьявол носит Прада". К своим ролям возвращаются Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Как сообщает 20th Century Studios, главные герои, как и в оригинальном фильме 2006 года, появятся на модных улицах Нью-Йорка и в элегантных офисах журнала Runway. К созданию сиквела присоединился уже слаженный творческий дуэт режиссера Дэвида Франкеля и сценариста Алина Брош МакКенны.

В актерский состав, кроме Стрип и Хэтэуэй, также вошли Эмили Блант и Стэнли Туччи, которые снимались в первой части.

Видео дня

Впрочем, в ролике, который длится меньше минуты, создатели показали только Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, которые исполняют роли Миранды Пристли и Андреа "Энди" Сакс соответственно. Они традиционно отличаются стильными образами, особенно, когда на фоне играет хит Мадонны - Vogue.

Дьявол носит Прада 2 - тизер

Стоит отметить, что фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, который был опубликован еще в 2003 году. Официальная экранизация вышла на экраны в 2006 году, а вот продолжение запланировано на май 2026 года.

К слову, ранее сообщалось, что на съемках "Дьявол носит Прада 2" заметили Леди Гагу. Вероятно, поп-звезда получила роль в сиквеле.

