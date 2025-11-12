Ограничения ввели из-за последствий российских атак на украинскую энергосистему.

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов нашей страны будут вводить меры ограничения потребления электроэнергии.

Как пояснили в Укрэнерго, причиной введения ограничений являются последствия массированных вражеских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Время и объемы применения ограничений:

Видео дня

- Графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 - объемом от 2 до 4 очередей;

- Графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут изменить. В случае подачи электроэнергии по графику в Национальной энергетической компании призывают потреблять ее в экономном режиме.

Атаки РФ на украинскую энергетику и их последствия

Как сообщал ранее УНИАН, разрушительные атаки врага продолжаются, и из-за их последствий в большинстве регионов вводятся меры ограничения потребления. В Минэнерго рассказали, что самая плохая ситуация со светом 12 ноября была в Одесской области (обесточены более 12 тысяч абонентов), Днепропетровщине (8600) и Запорожье (около 6500). Кроме того, сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах.

В ночь на 11 ноября Россия ударила по Одесской области, загорелось несколько энергообъектов. Также было повреждено депо "Укрзализныци". По сообщению главы ОВА Олега Кипера, критическая инфраструктура работала на генераторах, открыты пункты несокрушимости.

Вас также могут заинтересовать новости: