Белый карлик в созвездии Треугольника показал, как через миллиарды лет может закончиться история Земли - поглощением Солнцем после его смерти.

Астрономы зафиксировали редкое космическое явление - белый карлик поглотил остатки планеты, которая вращалась вокруг него.

В созвездии Треугольника, в сотнях световых лет от Земли, расположен белый карлик LSPM J0207+3331 - остаток звезды, когда-то похожей на наше Солнце. С помощью телескопа Кека на Гавайях ученые обнаружили в его атмосфере 13 тяжелых элементов, в частности железо, никель и кремний - остатки разрушенной планеты, которую звезда "съела", пишет Daily Galaxy.

"Их атмосферы обычно прозрачны, и тяжелые элементы быстро оседают к центру. Мы не ожидали увидеть настолько насыщенный спектр", - пояснила астрофизик Эрика Ле Бурде из Монреальского университета.

Видео дня

Планета, похожая на Землю, но с металлическим сердцем

Химический анализ показал, что эта планета имела каменистую мантию и большое металлическое ядро, подобное Земле. Ее размеры могли достигать 200 км, а ядро составляло более половины массы - даже больше, чем у нашей планеты.

Остатки этой планеты попали в верхние слои белого карлика относительно недавно - иначе тяжелые элементы давно бы осели внутрь. Это позволило астрономам получить уникальный "срез" внутреннего строения чужого мира, будто космическое вскрытие погибшей планеты.

Что будет с Солнечной системой

После того как Солнце превратится в белого карлика, похожая судьба может ждать и нашу систему. По словам астронома Джона Дебеса из Научного института космического телескопа, подобные катастрофы могут случаться миллиарды лет после смерти звезды:

"Что-то нарушает систему даже после того, как звезда погасла. Это может быть большая планета, которая тянет меньшие на нестабильные орбиты".

Такие процессы заставляют даже "мертвые" системы оставаться динамичными и опасными, когда прежние орбиты разрушаются, а планеты падают в свои звезды.

Парадоксально, но именно смерть звезд помогает человечеству понять жизнь планет. Когда обломки миров оседают в атмосфере белого карлика, они открывают их минеральную карту - от кальция до хрома, от кремния до железа.

Ученые планируют исследовать больше таких звезд с помощью миссий Gaia и будущих инфракрасных телескопов. Это позволит глубже понять, как рождаются, эволюционируют и умирают планеты.

Вас также могут заинтересовать новости: