Производство фильма уже начато.

Популярная приключенческая франшиза "Джуманджи" вернется на экраны. В США уже стартовало производство третьей и завершающей части серии фильмов.

Об этом сообщил исполнитель главной роли Дуэйн "Скала" Джонсон в Instagram. В частности, актер отметил, что уже состоялось чтение сценария в Лос-Анджелесе, где они встретились всей командой.

"Официально начато производство фильма "Джуманджи" на нашем чтении сценария в Лос-Анджелесе, где мы также будем снимать. Здорово, что вся команда снова собралась вместе, у нас аж челюсти болели от смеха. Мы все говорили о том, как скучали по такой радости и веселью", - написал он.

Также Джонсон поделился кадрами с официальной встречи, где можно заметить и других актеров франшизы - Джека Блэка, Кевина Гарта и Карен Гиллан, которые, очевидно, появятся в третьей части.

На одном из кадров можно заметить символ игры "Джуманджи" в руках Дуэйна. Он объяснил, что, включив эти кубики в финал, он хочет отдать дань оригинальному фильму 1995 года с участием покойного Робина Уильямса.

"Значение кубиков на последнем изображении - это небольшая пасхалка, которую мой персонаж, доктор Смолдер Брейвстоун, носит на цепочке в нашем последнем фильме. Это кубик из оригинального фильма "Джуманджи" 1995 года и также способ отдать дань уважения, любви и почета великому Робину Уильямсу.

"Скала" отметил, что третья часть станет финалом "Джуманджи" и намекнул, что премьера фильма запланирована на Рождество 2026 года.

Недавно Дуэйн Джонсон удивил резким похудением. Актер рассказал, какая роль заставила его согласиться на трансформацию.

