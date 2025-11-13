Компания Accor, специализирующаяся на гостиничном бизнесе, собрала данные по городам по всему континенту.

При посещении любого города хороший общественный транспорт и удобные пешеходные маршруты существенно влияют на общее впечатление. Об этом пишет Dailymail.

Столица Греции, Афины, была названа лучшим городом для отдыха без автомобилей. Компания Accor, специализирующаяся на гостиничном бизнесе, собрала данные по городам по всему континенту.

Отмечается, что они проанализировали такие факторы, как пешеходная зона в центре города, разнообразие и доступность общественного транспорта, а также близость к достопримечательностям.

Греческая столица получила наивысший балл - 99,75 из 100 - за удобство передвижения без автомобиля. Она впечатлила своей пешеходной зоной, огибающей Акрополь.

До таких районов Афин, как Плака, Монастираки и Псирри, легко добраться пешком. До побережья можно легко добраться на трамвае, а до аэропорта - на метро. В городе четыре крупных железнодорожных узла, и город получил впечатляющие 97% за доступность и комфорт.

В свою очередь Мюнхен (Германия) оказался на втором месте с оценкой 97,7. В статье сказано:

"Те, кто прилетает самолетом, могут легко добраться до исторического центра города на поезде из аэропорта, а гости могут с удовольствием исследовать город пешком. Для отдыхающих, желающих осмотреть достопримечательности, курсирует множество трамваев, а удобные лестницы метро также расположены в удобных местах".

Португальский Лиссабон занял третье место с оценкой 91,28 и может похвастаться впечатляющим 100% за разнообразие транспортных возможностей. В городе представлен широкий выбор общественного транспорта - от метро до паромов, которые перевозят туристов по реке Тежу.

София, столица Болгарии, заняла четвертое место с 88,16 баллами. 24-часовой проездной стоит около 2 евро (около 100 гривень), а город получил 90% за доступность и комфорт. Город с 2000-летней историей может похвастаться множеством достопримечательностей для пеших прогулок, включая парк Борисова Градина, собор Святого Александра Невского и уличные рынки.

Гамбург занял пятое место с оценкой 87,12 из 100 благодаря обширным пешеходным зонам и разнообразным транспортным возможностям. Вена и Порту заняли места с шестого по восьмое, также набрав 87,12 балла, как и Мадрид. Цюрих занял девятое место с оценкой 81,8 из 100, а Лион - десятое с оценкой 79,38.

