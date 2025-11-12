Использование альтернативных источников обеспечения электроэнергией негативно отражается на себестоимости яиц.

В декабре цены на куриные яйца в Украине вырастут на 15-20%, в то же время до конца ноября значительных ценовых колебаний не произойдет. Об этом сообщил УНИАН исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"С началом отключений и падением спроса фиксируется снижение цен реализации и мяса птицы, и яиц на 20%. Скорее всего, в ноябре цены реализации будут под влиянием этого фактора и существенно не изменятся", - отметил Карпенко в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что если в ноябре цены на яйца снижались, то уже в декабре они снова вырастут и вернутся на уровень октября.

Больше всего на цены будет давить рост производственных затрат птицеводов. Карпенко отметил, что использование генераторов может в дальнейшем еще более существенно повысить себестоимость продукции птицеводства, в частности куриных яиц.

"Инкубация, а затем и выращивание молодняка кур-несушек требует четкого соблюдения технологических показателей содержания птицы в течение четырех месяцев, чего невозможно достичь без обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения электроэнергии", - говорит нам Карпенко.

По его данным, в структуре себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает от 7 до 12%, а некоторых видов продукции - до 30%.

"Производство продукции птицеводства состоит из различных этапов, а потому на каждом из них мы будем иметь увеличение стоимости составляющих. Соответственно себестоимость конечной продукции отрасли будет расти в "геометрической прогрессии", - уточнил спикер.

Другим важным фактором, влияющим на цены, является подорожание комбикорма, который занимает наибольшую долю в себестоимости продукции птицеводства. В его производстве также используется электроэнергия.

"Будем иметь такую же цепную реакцию по увеличению стоимости и других составляющих, которые формируют себестоимость производства мяса птицы и яиц", - резюмирует специалист.

Удержание цен на продукты в ноябре в пределах действующих с возможным незначительным ростом до 1,5% прогнозировал в разговоре с УНИАН и экономист Олег Пендзин. А вот декабрьское подорожание, по его словам, коснется не только куриных яиц или мяса, но и подавляющего большинства продуктов.

Не видит оснований для подорожания овощей борщевого набора до конца года президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. В разговоре с УНИАН он отметил, что мощности для хранения этой продукции в Украине пока недостаточны, поэтому производители не смогут накапливать товар на складах, а сразу его будут продавать.

